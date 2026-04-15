撐不住！零食界好市多「疲老闆」熄燈 9年電商王國正式收攤

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嘉義知名零食電商「疲老闆」驚傳收攤！創辦人陳小銘14號晚間親自發布影片，宣布正式結束營業，為9年經營畫下句點。但疲老闆早在1年多前就被傳出財務危機，不僅背負高額債務，還與網紅鳳梨爆發糾紛，如今宣告退場，讓不少支持者直呼可惜。

創辦人喊非一時衝動歇業 過去曾欠9位數債務

被不少消費者封為零食界好市多的嘉義知名零食電商「疲老闆」突拋震撼彈，創辦人陳小銘14號晚間透過社群發布影片，親自宣布實體門市正式熄燈，為長達9年的經營畫下句點。

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影片中語氣沉重，稱歇業並非一時衝動，自己仍需扛起家庭責任、照顧孩子，也對一路並肩打拚的員工深感歉意，同時強調「疲老闆」沒有不見，只是換個生活方式出現。

其實「疲老闆」早在一年多前就曾爆出財務危機，去年228連假一度暫停營運，事後雖恢復經營，卻坦承因快速擴張導致資金調度失衡。再加上零食產業毛利偏低、景氣衝擊，最終背負高達9位數債務，還一度出現跳票情形。

曾與網紅鳳梨爆糾紛 雙方隔空交火

爭議期間，陳小銘與網紅鳳梨透過直播與社群隔空交鋒。陳小銘指控對方設局，導致公司設備、資產甚至商標權遭轉移，形同被架空；鳳梨則反控自己出手相助，卻反而惹禍上身，雙方各說各話。

歷經一年多苦撐，「疲老闆」最終仍宣告收攤，讓不少支持者直呼可惜。現場鐵門深鎖、空無一人，陳小銘電話也未接聽，後續債務與經營糾紛如何收場，受到外界高度關注。

嘉義／蔡崇梧、王華琳、黃鈺君 責任編輯／施佳宜

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