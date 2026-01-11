撐不住！鬍鬚張宣布明起調漲 小碗魯肉飯破70元

知名連鎖滷肉飯品牌「鬍鬚張」宣布，因近年經營成本上升影響，明（12）日起將調漲48個品項，4款便當系列、2款飯類系列、1款小菜，占總品項36％，平均漲幅3.8％，小碗「飄香魯肉飯」從66元調整為71元，魯肉飯便當由85元調漲至89元。

鬍鬚張今日宣布，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，將自1 / 12 日（一）起，針對部分品項進行價格調整。

鬍鬚張指出，本次調整範圍為48個品項，包括4款便當系列、2款飯類系列、1款小菜，占總品項36％，平均漲幅3.8％，同時，多數產品仍維持原價。

民眾常買的「唐山里肌豬排便當」由125元漲至130元；「香酥雞腿便當」由135元漲至140元，平價的「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」皆由85元調漲至89元；小碗的「飄香魯肉飯」從66元調整為71元；「懷舊魯肉飯」則從122元漲至127元；小菜「老皮嫩肉」則由33元調至35元。

