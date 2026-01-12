撐不住！鬍鬚張宣布12日起漲價 小碗魯肉飯破70

鬍鬚張宣布自12日起調漲部分品項價格。取自鬍鬚張臉書



隨著基本工資連年調漲，2026年餐飲業也不斷傳出喊漲聲音，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先宣布調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進，連鎖餐飲鬍鬚張昨日（1/11）宣布，為因應原物料、人力及環保相關成本持續攀升，自今日（1/12）起調整部分產品價格。鬍鬚張表示，團隊過去已長期透過內部吸收成本與營運優化方式因應，經審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，決定針對部分品項進行價格調整，本次調整共有48個品項調漲，佔整體品項36%、平均漲幅為3.8%。

鬍鬚張此次調漲涵蓋4款便當、2款飯類及1款小菜，包括唐山里肌豬排便當由125元調漲至130元，香酥雞腿便當從135元漲至140元，魯肉飯與雞肉飯便當也從85元調漲至89元，逼近90元大關。飯類單點方面，小碗「飄香魯肉飯」由66元漲至71元，懷舊魯肉飯從122元調為127元，人氣小菜「老皮嫩肉」則小幅上調2元至35元。凡含上述主品項的組合餐或加購內容，也將同步依相同金額調整。

鬍鬚張強調，即便面臨成本上升壓力，多數產品仍維持原價，未來也仍將以食安與品質為最優先考量，堅持不降低原料標準、不減化製程與食安管理，希望在消費者可承擔的範圍內，持續提供穩定品質與服務。

