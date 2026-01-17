撐不住！10大Buffet喊漲「一餐貴280元」 最新價目一次看

生活中心／賴俊佑報導

饗賓集團旗下Buffet饗饗。（圖／饗賓集團提供）

2026年元月餐飲業漲聲響起！因食材、人力、營運成本持續上漲，10大Buffet品牌包括饗賓集團旗下5品牌、晶華酒店栢麗廳、君悅酒店凱菲屋/彩日本料理、老爺酒店Le Café咖啡廳，其中台北美福彩匯自助餐廳漲幅最明顯，假日晚餐一口氣調漲280元。

饗賓集團饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂

饗賓集團旗下5個Buffet品牌饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂，2026年1月1日起調漲價格。

廣告 廣告

饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元，包括平日午餐1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元。

果然匯除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，包括平日午餐、晚餐各638元；假日午餐、晚餐各718元。

饗食天堂各餐期皆調漲30元，包括平日午餐928元、下午餐758元、晚餐1028元；假日午餐：1028元、下午餐928元、晚餐1128元。

晶華酒店栢麗廳(圖／台北晶華酒店提供）

晶華酒店栢麗廳

晶華酒店栢麗廳宣布為維持餐飲品質並因應整體成本上揚，2026年1月1日起全面調整平日餐期價格，平日午餐由1580元調整為1680元，平日下午茶1080元調整為1180元，平日晚餐由1680元調整為1780元，以上價格均另收10%服務費。

君悅酒店凱菲屋。（圖／君悅酒店提供）

君悅酒店凱菲屋/彩日本料理

君悅酒店宣布因海鮮、肉品和營運成本持續增加，旗下凱菲屋與彩日本料理同步調漲，凱菲屋平日午餐由1680元調至1780元，假日餐期由1980元調至2080元，漲幅約5%至6%；彩日本料理全時段皆上漲100元，平日由1480元調漲至1580元，假日由1680元調至1780元。

老爺酒店Le Café咖啡廳。（圖／老爺酒店提供）

老爺酒店Le Café咖啡廳

老爺酒店表示，因食材和人力成本上漲，Le Café咖啡廳除了平日下午茶維持原價，其他餐期上漲100至200元，平日午餐由1380元漲到1480元，週一至週四晚餐由1480元漲至1580元，週五晚餐由1580元漲至1780元，假日午晚餐由1580元漲到1780元，假日下午茶由980元調至1080元。

台北美福彩匯自助餐廳。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福彩匯自助餐廳

台北美福彩匯自助餐廳調幅最為明顯，因食材、人力與營運成本持續上揚，為確保品質與服務，各餐期漲幅約3%至15%；平日早餐由860元調漲至890元，午餐由1600元調漲至1680元，晚餐由1900元調漲至2080元；假日午餐從1800元調漲至2080元，假日晚餐由2,000元調漲至2280元。

更多三立新聞網報導

老祖宗保佑！尾牙前聽「花木蘭神曲」中大獎 超商搭熱潮全台播送

肯德基蛋撻有對手了！拿坡里賣到缺貨「1週賣完1個月備貨」

快搶！全聯、大全聯連3天「蔬菜55折」 生鮮限時加碼優惠

童患微血管畸形「半臉紅印記」 母淚洗面1個月：未來怎麼辦...

