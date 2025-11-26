撐不到兩個月！館長蛋捲店爆收攤 「機台打包撤出店面」被目擊

娛樂中心／綜合報導

館長的蛋捲店今年10月初才盛大開幕，當時黃國昌還現身力挺。（圖／翻攝飆悍臉書）

網紅館長陳之漢近來遭到三位公司元老級員工聯手毀滅式爆料，事件不斷延燒，而館長則在15日開直播時否認，更聲稱要收掉10月初才開幕的蛋捲店，沒想到近日有網友發現館長蛋捲店的機台已經撤出，遭質疑是否要收攤。

館長今年10月新開的金元酥蛋捲店，是由員工李慶元負責開發產品跟經營，不過近來兩人鬧翻，且在直播中開嗆互撕，讓館長出來澄清之餘也表明蛋捲店股份、股權都在自己手上，因此決定收店「不做了」，提到會請律師直接去收起來。

如今，有網友經過蛋捲店的實體店面時，發現除了架上的蛋捲沒了，就連製作蛋捲的機器都封膜搬出店門口，看似準備運走，不免猜測是否真如館長所說要收攤，消息也引起網友們討論，直言：「10/2開幕到今天撐不到2個月」、「看來要絕版了」。

館長陳之漢前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求。（圖／翻攝自飆捍臉書）

