撐不到醫院！孕婦急借消防隊廁所竟小產 夫哽咽：我們第二次失去孩子

高雄一名孕婦昨（9日）晚間突然不舒服，前往橋頭消防分隊借廁所，沒想到竟小產，胎兒僅16週大，已明顯死亡，消防人員緊急將孕婦送醫。胎兒的父親哽咽表示，這已經是太太第二次流產。

這起事件發生在昨晚10點多，高雄一名孕婦走進橋頭消防分隊向值班台表示，因為身體不適要前往醫院，但撐不到醫院，想借用廁所。該女子進到廁所後，許久沒有出來，消防人員察覺有異，進入查看，發現她已在廁所產下胎兒。消防人員緊急協助女子送醫，但小產下的胎兒僅16週大，明顯死亡。

女子的丈夫得知消息難過表示，太太當時覺得肚子痛，感覺有東西要流出來，剛好經過消防局才借用廁所。丈夫說著說著不禁哽咽表示，太太已經不是第一次流產，這是第二次了。

目前全案由岡山分局採證之後，報請橋頭地檢署依法相驗，查明胎兒死因；另外，警方也依規定通報社會局，啟動後續關懷機制並提供必要協助。

