撐不到醫院！肚痛借消防隊廁所小產 夫崩潰：二次失孩子

高雄市 / 綜合報導

高雄一名30多歲的孕婦，昨(9)日晚間因腹痛，丈夫開車趕往醫院，沒想到情況急轉直下，途中向甲圍消防隊借用廁所，不料就在裡面生產，約4個月大的胎兒沒有生命跡象。夫婦等不到寶貝到來，只留下破碎的心，目前產婦在醫院治療，丈夫則趕往殯儀館處理後續，不禁情緒崩潰痛哭。目前全案依法相驗，社會局關懷之餘也提供必要協助。

救護員十萬火急，往救護車方向奔了過去，沒多久車輛出動，原來是有產婦在他們隊內廁所生產，情況危急。產婦丈夫說：「(老婆)說有東西要流出來了，感覺不妙，說想要上廁所，她就出來(求救)，然後我們就很難過。」

男子強忍悲傷情緒，在家人陪同下來到殯儀館，再也忍不住，雙眼哭得通紅，不斷啜泣，因為太太腹中的小孩，最終沒能保住。產婦丈夫說：「第一胎是還沒3個月，這是第二胎，那這一次是有撐過3個月，我們今(10)日原本是要，要約羊膜穿刺了。」

高雄一名身懷六甲的女子，昨日晚間7點多突然腹痛，等到丈夫下班後，因痛感加劇，2人立刻驅車趕往位在楠梓醫院，結果途中行經橋頭區，情況急轉直下，以為要上廁所，先向甲圍消防隊借用，沒想到產婦竟在內產下一名約4個月大的胎兒，當下沒有生命跡象。

記者VS.產婦大伯說：「第一胎的時候是幾歲的時候，(2胎)隔一年而已喔，大概一年前，對對對，昨日晚上家裡還有誰啊，算我媽媽的妹妹。」突如其來的噩耗，讓產婦崩潰，忍痛呼救，目前人還在醫院接受治療，身心承受極大打擊。

高雄市消防局橋頭分隊小隊長陳裕盛說：「產下一名約4個月的嬰兒(胎兒)，由救護人員處置後送醫。」目前全案依法相驗，同時社會局也介入關懷，只是，寶寶來不及與世界見面，就先離開，對新手爸媽來說留下滿滿遺憾與一顆破碎的心。

