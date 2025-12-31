撐不過跨年！台東泰源監獄50歲毒犯「獄中暴斃」 送醫搶救無效身亡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

位於台東的法務部矯正署泰源監獄今(31)日傳出收容人死亡事件，一名年約50歲的曾姓收容人在完成晨間運動時，突然陷入昏迷倒地，並當場OHCA；經送醫急救後仍宣告不治，詳細死亡原因仍待進一步釐清。

法務部矯正署泰源監獄今(31)日傳出收容人死亡事件。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，泰源監獄內一名今年10月因毒品案件入監服刑的曾姓收容人，在戒護工廠旁籃球場完成晨間運動後，在前往附近廁所時，突然暈厥倒閉，並當場失去生命跡象；監所人員隨即將其送往醫護室進行初步急救，隨後便緊急聯繫救護車，送往台東馬偕醫院。不料，經搶救後仍宣告不治。

獄方表示，初步了解該名收容人僅有皮膚方面疾病，無其他重大慢性病史；至於死亡原因是否與天氣等其他因素有關，仍待醫師進一步診斷釐清。矯正署強調，已依相關規定通報後續程序，並將持續關注天氣變化與收容人健康狀況，避免類似事件再次發生。.

