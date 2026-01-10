撐了10年卻看不到出口 北漂族年末崩潰：真的快撐不下去了

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

北漂10年，卻越來越看不到出口。近期有網友發文吐露心聲，直言自己來台北將近10年，當初抱著「在台北有機會出人頭地」的期待，如今卻仍在租屋、沒有車，也幾乎存不了錢，回頭一看留在南部的同齡朋友，不少早已結婚生子、甚至存到頭期款買房，強烈落差讓他忍不住感嘆：「以前覺得自己高人一等，現在才發現小丑是我。」貼文曝光後，引發大批北漂族共鳴。

原PO在PTT上以「北漂快撐不下去，怎麼辦？」為標題發文表示，轉眼已到2025年底，回顧這10年的北漂生活，原以為只要撐下去就會迎來轉機，卻發現現實並不如想像中浪漫。原PO提到，高房租、高物價讓生活長期處在「剛好打平」的狀態，即便努力工作，存款卻始終累不起來。相較之下，當年選擇留在南部的朋友，因為住家裡、生活成本低，反而一步步累積資產，有人已經買房，也有人組成家庭，生活看起來逐漸穩定。

這樣的對比，讓原PO內心產生巨大動搖。他坦言，過去總覺得來台北闖蕩，更有機會出人頭地，但現在回頭看，卻只剩滿滿挫敗感，「真的快撐不下去了，不知道該怎麼辦。」

貼文一出，立刻引來大量網友回應，「回家吧，至少可以陪家人」、「一年存不到20萬的真的不要浪費時間北漂」、「你遲早會回去。除非你找到台北有房的」、「為什麼會覺得高人一等==？」、「你都說了南部朋友都很好那就回去啊」、「你不適合，該斷即斷」、「年薪沒200真的回南部比較好」。



