撐了3年躲不掉! KK園區大股東、柬詐團首腦佘智江遭泰法院判決 將引渡返中受審

因涉經營跨境網路賭博集團、遭中國通緝多年的嫌犯佘智江（又名佘倫凱，右），前（10）日泰國上訴法院裁定維持一審判決。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 因涉經營跨境網路賭博集團、遭中國通緝多年的嫌犯佘智江（又名佘倫凱），在泰國被捕後經歷近三年司法程序，泰國上訴法院已於 11 月 10 日裁定，維持一審結果，允許將他引渡回中國受審。泰國總檢察長辦公室表示，法院命令自判決生效起 90 日內完成引渡。

據《紅星新聞》報導，泰國檢方指佘智江是龐大境外網路賭博集團的幕後主使，其集團旗下多達 239 個活躍網站，資金流通規模超過人民幣 2.7 兆元。中國媒體先前披露，佘智江早自 2012 年起便在菲律賓經營面向中國賭客的線上平台，2015 年後更在柬埔寨、緬甸與泰國設立據點。2017 年，他取得柬埔寨公民身份，以「佘倫凱」之名活躍當地政商圈，並推動「水溝谷亞太新城經濟特區」開發案，園區內多家線上、線下賭場於 2019 年起陸續運作。

南韓近期才出動警方前往柬埔寨，並帶著受困詐騙集團的南韓公民返韓。 圖：美聯社／達志影像

緬甸政府曾於 2020 年針對該經濟特區設立特別法庭，調查園區內的非法賭博活動；佘智江同時也被指參與了臭名昭著的 KK 園區詐騙計畫。國際刑警組織於 2021 年 5 月對他發布紅色通緝令，指控其團伙於 2018 年至 2021 年間吸引約 33 萬名賭客，非法獲利逾 1.5 億元人民幣。

佘智江於 2022 年 8 月在泰國落網，隨即被收押於曼谷監獄。泰國檢方同年底提出引渡申請，隔年 5 月法院裁定准予將人遣返中國。佘智江不服，援引泰國《引渡法》第 19 與 21 條提起上訴，主張該條文違憲。但今年 10 月 22 日，泰國憲法法院一致裁定條文合憲，為引渡案清除最後法律障礙。上訴法院隨後維持原判，批准引渡。

