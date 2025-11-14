撐到完成證婚才離世 《寶島》尹昭德領便當全家人哭暈

尹昭德主演的《寶島西米樂 傳承》出現重大轉折，他飾演的「梅樹師」因病離世，在生命最後時刻，完成對春燕（何宜珊飾）與中和（盧彥澤飾）的祝福證婚，並與妻女告別，真摯演出讓觀眾心碎，留言「哭到眼淚停不下來」。

《寶島西米樂》劇情迎來重大轉折，尹昭德飾演的「梅樹師」病逝，令人不甚唏噓。 （圖／台視）

為呈現角色後期的病容，尹昭德特地花一個月降低澱粉攝取、便當只吃菜，成功減重3公斤：「總是要先說服自己，才有辦法說服觀眾。」他也透露，與家人告別的台詞是自己親自改寫，甚至睡到一半突然想到還會起床動筆：「這段時間的相處很愉快、溫馨，我們真的很像一家人。能遇到這個角色和這一群人，我覺得好精彩，但也好累喔！每天被台詞追著跑。」

黃瑄感性表示：「昭德哥很溫暖、細心地照顧現場每一個人。他把自己溫文儒雅的氣質融入梅樹師，是我們大家的精神領袖。」同劇的盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳玹宇也難掩不捨，拍戲時眼淚不斷湧出。盧彥澤多次擁抱尹昭德表達感謝；何宜珊一邊補妝、一邊忍不住情緒，笑說：「我再哭要補不完了！」

尹昭德(中)卸下梅樹師角色，讓觀眾十分不捨。 （圖／台視）

為感謝他在劇組中的付出與溫暖，演員們特地送上刻有「梅」、「寶」字樣的客製化頂針作為紀念，讓他當場再度感動。黃瑄為了打破感傷氣氛，開玩笑說：「你有看到裡面有刻字嗎？要不要拿老花眼鏡？」尹昭德收到禮物後動容地說：「這個戲很特別，它不是一個人的戲，是一家人、一間店的戲，不是一個人好就好，是大家都要一起好，同舟共濟。」

