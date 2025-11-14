撐到完成證婚才離世 《寶島》尹昭德領便當全家人哭暈
尹昭德主演的《寶島西米樂 傳承》出現重大轉折，他飾演的「梅樹師」因病離世，在生命最後時刻，完成對春燕（何宜珊飾）與中和（盧彥澤飾）的祝福證婚，並與妻女告別，真摯演出讓觀眾心碎，留言「哭到眼淚停不下來」。
為呈現角色後期的病容，尹昭德特地花一個月降低澱粉攝取、便當只吃菜，成功減重3公斤：「總是要先說服自己，才有辦法說服觀眾。」他也透露，與家人告別的台詞是自己親自改寫，甚至睡到一半突然想到還會起床動筆：「這段時間的相處很愉快、溫馨，我們真的很像一家人。能遇到這個角色和這一群人，我覺得好精彩，但也好累喔！每天被台詞追著跑。」
黃瑄感性表示：「昭德哥很溫暖、細心地照顧現場每一個人。他把自己溫文儒雅的氣質融入梅樹師，是我們大家的精神領袖。」同劇的盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳玹宇也難掩不捨，拍戲時眼淚不斷湧出。盧彥澤多次擁抱尹昭德表達感謝；何宜珊一邊補妝、一邊忍不住情緒，笑說：「我再哭要補不完了！」
為感謝他在劇組中的付出與溫暖，演員們特地送上刻有「梅」、「寶」字樣的客製化頂針作為紀念，讓他當場再度感動。黃瑄為了打破感傷氣氛，開玩笑說：「你有看到裡面有刻字嗎？要不要拿老花眼鏡？」尹昭德收到禮物後動容地說：「這個戲很特別，它不是一個人的戲，是一家人、一間店的戲，不是一個人好就好，是大家都要一起好，同舟共濟。」
其他人也在看
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 23 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 2 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 23 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
10月陸劇播放量排行榜出爐！冠軍19億登頂，以12億差狠甩《一笑隨歌》《入青雲》
2025年10月陸劇播放量榜單正式揭曉！根據「酷雲」數據統計，趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》以高達19.13億播放量奪冠，強勢稱霸月榜造咖 ・ 9 小時前
金士傑《折腰》對戲宋祖兒 印象徹底改觀：被她嚇一跳
金士傑演出話題古裝劇《折腰》受到討論，劇中他化身焉州家主，十四年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。金士傑談及印象最深刻的一場戲，即...CTWANT ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 12 小時前
馮紹峰牽兒子溫馨照曝光！6歲想想「細心小動作」被捕捉，網讚：細節看出教養
馮紹峰近日被拍到帶著6歲兒子「想想」現身地下停車場，父子倆穿著休閒、全程牽手互動，畫面溫馨。途中想想看到倒地的反光路障，主動停下來想把它扶正，馮紹峰見了也沒有催促或干涉，而是靜靜在旁邊等待，令拍到畫面的狗仔也讚「好爸爸人設瞬間立住」。姊妹淘 ・ 1 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 7 小時前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 14 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
陳美鳳付千萬才成功離婚 理解范姜彥豐高額求償「希望對方付出代價」
陳美鳳13日出席珠寶品牌活動，腳踩15公分高跟鞋，以一身平口金色禮服現身，「台灣最美歐巴桑」實至名歸。「粿王風波」仍未消停，她表示有看到新聞，可以理解范姜彥豐求償1600萬，因為她過去也遭到前夫背叛。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
昔傳婚變淨身出戶！陳隨意出面首公開「真實身家數字」 婚姻現況曝
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前