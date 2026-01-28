撐到小孩返家才離世！陳威全突傳父親噩耗 曝「原計畫一事」竟成遺憾

四季線上／陳軒泓 報導

「亞洲創作才子」陳威全父親於 23 日晚間辭世，享壽 71 歲，今（28）日在馬來西亞舉辦告別式，陳威全透露，父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，噩耗來得突然，讓他難以承受。得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程。他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

陳威全突發父親（左）離世噩耗（照片提供：陳威全）

陳威全也在臉書發文悼念父親，簡短卻深情寫下：「謝謝你做我的父親。」他形容父親離世的過程就像「電腦突然斷電般」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是「再也無法聽到你的聲音」，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶。

陳威全社群發文悼念父親（照片提供：陳威全）

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」而原本他早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，藉此讓父母能看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

陳威全分享祖孫三代照片（照片提供：陳威全）

此刻讓自己感到安慰的事情，陳威全表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君的經典〈我只在乎你〉」。當時他靈機一動，邀請父母一同出演 MV，替兩老留下許多珍貴畫面，而陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當時拍攝 MV 時留下的劇照，也讓陳威全欣慰表示：「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」

