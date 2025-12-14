撐到最後一刻！9歲網紅抗癌離世 家屬悲痛證實了

美國網紅布萊兒過去多在社群平台分享抗癌歷程，小小的身體充滿著強大的力量，感動了無數人。（圖／翻攝自IG@briestrongerthancancer）





美國網紅布萊兒（Brielle Bird）過去多在社群平台分享抗癌歷程，小小的身體充滿著強大的力量，感動了無數人。不過，近日家人證實，布萊兒已在12月11日離開人世，得年9歲。消息一出，不少粉絲都感到相當難過。

根據《People》報導，布萊兒於2020年時被診斷出罹患第4期神經母細胞瘤，且腫瘤長達8公分，不過，布萊兒沒有因此放棄，反而以更積極、樂觀的態度面對一切，家人也為她開設了社群平台分享抗癌歷程，這也吸引不少民眾，紛紛到留言區為她加油打氣。

從布萊兒在7月住進安寧病房，到12月離開人世，家屬也感到相當不捨，並表示女兒在世時，就用她的光芒，照亮了世界的每一個角落，帶給他人善良與希望。因此，他們決定持續分享布萊兒的故事，以溫柔的方式懷念她。家屬感性寫下「我們會在蜻蜓的身上尋找你，我們永遠不會停止分享你的故事。希望你可以常常回來看我們，你的臥室門永遠是打開的，遊戲室的燈也會一直亮著」。

貼文曝光後，令不少網友都感到相當不捨。有網友表示，「我的整顆心都碎了，你在無數方面改變了我的人生，也改變了所有人的世界。奇蹟寶貝，你將永遠活在我們心中」、「我們會永遠想念、記得你。安息吧，甜美的小天使」，也有網友為布萊兒的媽媽加油，表示「在這段無比艱難的時刻，我會每天持續為你們祈禱。你們就是我的家人」。

