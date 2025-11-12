撐起北台灣一片天！百億預售屋案新北市6占5 專家曝建商逆風布局關鍵

記者陳韋帆／台北報導

年底仍有6個百億指標新案將登場，其中5案集中新北市，僅1案在桃園，專家指出，新北持續吸收台北外溢買盤，自然成為北部推案主力。（圖／住展提供）

房市冷颼颼，年底仍有6個百億指標新案將登場，其中5案集中新北市、僅1案在桃園。專家指出，新北因地段廣、剛需強，且持續吸收台北外溢買盤，自然成為北部推案主力。

據住展雜誌資料統計，11、12月北部地區百億級推案共6案，包含中和「左岸明珠」、永和「漢皇River Sky」、板橋「日安PARK」、新店「華固譽誠」、泰山「百達莊園」，以及桃園「安曼莊園」，其中新北就占5案，總推案金額上看千億元。

廣告 廣告

北台灣預售屋百億案量以上新推案。（圖／住展提供）

陳炳辰：北北桃仍有百億新建案未登場

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，年底仍有百億推案主要還是延遲推案壓力促成，具品牌或區位佳的建案如期推案，他說：「即使市況不佳，但地段佳、品牌強、話題足的個案，仍有機會在冷市中突圍。」

陳炳辰進一步表示，這波指標案中，北台仍有多起大型案尚未現身，包括松山、南港、林口、三重、中壢、龜山等區，建商態度依舊謹慎，觀望氣氛濃厚。他指出：「若年底百億案順利登場，全年北台推案量仍有機會逼近兆元，但買氣未見明顯回溫，供需落差恐延續至明年上半年。」

莊思敏：台北市房價太貴 新北市收外溢買盤有撐

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新北市能成為年底百億推案重鎮，原因在於土地供給廣、在地剛需強，成為建商布局首選，反觀台北市多仰賴危老與都更，案量受限，加上房價居高不下，買盤持續外溢新北市，此消彼漲下，新北市買盤自然更加穩定。

展望明年，她說為，隨景氣穩健與屋主讓利，購屋意願已見回升，交易量有機會比今年改善。不過莊思敏也提醒，「市場能否明顯復甦，仍取決於房市信用管制政策的鬆綁與國際經濟走向，若政府適度放寬貸款限制，自住與置產需求將有望釋放。」

更多三立新聞網報導

新聞幕後／川普擬推50年房貸！台灣可行？章定煊：跟新青安貸本質一樣

獨家／鳳凰颱風釀災！基隆爆落石災情 紅色警戒三區房價一次看

普發1萬最快今晚領！六都這2行政區繳房貸剩最多 這月繳完還有5千

獨家／鳳凰颱風來襲！一圖看土石流、崩塌五大高危區 高雄、新北都上榜

