撐起北台灣一片天！百億預售屋案新北市6占5 專家曝建商逆風布局關鍵
記者陳韋帆／台北報導
房市冷颼颼，年底仍有6個百億指標新案將登場，其中5案集中新北市、僅1案在桃園。專家指出，新北因地段廣、剛需強，且持續吸收台北外溢買盤，自然成為北部推案主力。
據住展雜誌資料統計，11、12月北部地區百億級推案共6案，包含中和「左岸明珠」、永和「漢皇River Sky」、板橋「日安PARK」、新店「華固譽誠」、泰山「百達莊園」，以及桃園「安曼莊園」，其中新北就占5案，總推案金額上看千億元。
陳炳辰：北北桃仍有百億新建案未登場
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，年底仍有百億推案主要還是延遲推案壓力促成，具品牌或區位佳的建案如期推案，他說：「即使市況不佳，但地段佳、品牌強、話題足的個案，仍有機會在冷市中突圍。」
陳炳辰進一步表示，這波指標案中，北台仍有多起大型案尚未現身，包括松山、南港、林口、三重、中壢、龜山等區，建商態度依舊謹慎，觀望氣氛濃厚。他指出：「若年底百億案順利登場，全年北台推案量仍有機會逼近兆元，但買氣未見明顯回溫，供需落差恐延續至明年上半年。」
莊思敏：台北市房價太貴 新北市收外溢買盤有撐
中信房屋研展室副理莊思敏指出，新北市能成為年底百億推案重鎮，原因在於土地供給廣、在地剛需強，成為建商布局首選，反觀台北市多仰賴危老與都更，案量受限，加上房價居高不下，買盤持續外溢新北市，此消彼漲下，新北市買盤自然更加穩定。
展望明年，她說為，隨景氣穩健與屋主讓利，購屋意願已見回升，交易量有機會比今年改善。不過莊思敏也提醒，「市場能否明顯復甦，仍取決於房市信用管制政策的鬆綁與國際經濟走向，若政府適度放寬貸款限制，自住與置產需求將有望釋放。」
更多三立新聞網報導
新聞幕後／川普擬推50年房貸！台灣可行？章定煊：跟新青安貸本質一樣
獨家／鳳凰颱風釀災！基隆爆落石災情 紅色警戒三區房價一次看
普發1萬最快今晚領！六都這2行政區繳房貸剩最多 這月繳完還有5千
獨家／鳳凰颱風來襲！一圖看土石流、崩塌五大高危區 高雄、新北都上榜
其他人也在看
北士科房價4站差10萬！信義：這還有親民價
[NOWnews今日新聞]受惠北士科與輝達設點議題，士林、北投一帶熱度持續上升，北投區更躍升2024年台北市前五大交易熱區之一。信義房屋唭哩岸店經理許人中表示，北投區屬台北市範圍，有捷運穿越，房價相較...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
同層鄰居漏水我家也危險？內行曝「漏水共通點」成漏水關鍵指標
社區大樓同層鄰居發生漏水，到底該不該接手同樓層物件？房產專家提出關鍵判斷指標 「看房發現同層鄰居有漏水問題，我家會不會也中標？」這是許多購屋族看屋時內心最大的焦慮。一位網友分享，最近看中一個社區大樓，一層三戶，在參觀時偶然遇到另一戶的住戶，才從仲介口中得知該戶正因漏水問題與其他仲介發生糾紛，讓他擔心是否同一樓層的房子都潛藏漏水風險。賣厝阿明 ・ 2 小時前
HYUNDAI STARIA CAMPER 舒適品味 應市場熱度加映巡展
HYUNDAI STARIA自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，STARIA車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的VAN商用車款，以及為戶外探險與露營而生的CAMPER車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。 STARIA的設計語彙源自太空艙美學，流線廂式外觀具高度辨識度，兼顧開闊視野與更優化的風阻表現；停靠在營地或穿梭都會街景，皆能一眼辨識其前衛身影。動力與底盤調校則以「負載×巡航」雙情境為核心，滿載上坡與長途國道皆能維持穩定輸出與經濟油耗…CarFun玩車誌 ・ 19 小時前
新壽分手費「除草、環境維護」要都算 游淑慧苦笑：能拿就拿
人工智慧（AI）晶片輝達（NVIDIA）的台灣新總部地點確定落腳台北北士科T17、T18基地，台北市政府預計14日與新光人壽（新壽）簽署解約協議，預估將支付44.3億元的解約金。不過，台北市議員游淑慧今（11）日一見到新壽提出的解約明細，發現連除草、環境維護、甚至Logo調整等費用，都要市府買單，讓她無奈表示：「我只能苦笑。」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
買房後總被親友指導？專家曝「台人習慣」：每人都房產教練
財經中心／綜合報導買房是不少民眾的人生重要目標，但也有人好不容易晉升「有殼族」後，卻遭到親友冷嘲熱諷，或給出各種「惹人反感的建議」。有網友就不滿表示，買房後常被問「怎麼不買大樓？」、「為什麼不選台北市？」等問題，讓他相當不舒服。對此，房產專家透露，「台灣人普遍愛替別人做決定」。民視財經網 ・ 17 小時前
桃園包租代管 青年小家庭優先
桃園租金補貼是以內政部經費辦理，但近年房租隨房價升高，青年負擔變重，議員陳韋曄為青年請命，指其他五都都有加碼，喊話桃園跟進。市府指出，第5期包租代管桃園自籌2成預算1.4億元，會優先把青年、婚育家庭納入政策照顧對象。中時新聞網 ・ 6 小時前
台灣房價砍一半「治百病」？工程師示警猛打房後慘況：我們正在走中國老路
央行去年祭出第7波信用管制措施，衝擊房市交易量，臉書粉專「工程師看政治」日前以「仇恨房地產是國內的主流輿論」為題分析，房價的崩跌常讓國家經濟陷入困難，若對地主、屋主加稅，首當其衝的反而是沒有資產的弱勢族群。他今（12）日則在新一篇貼文中直言，只要談及房市話題，就會看到無數人仇視房價、建商、房仲、代銷，認為這些人剝削平民，盼政府用力打房，最好打到房價砍一半、建......風傳媒 ・ 21 小時前
政府意外之財？太子詐團價值「50億」黑心錢被扣！最終將進國庫
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，共查扣29輛豪車，加上和平大苑11戶豪宅與空殼公司大批現金，總計近50億元，但還有至少2輛超跑去向不明，正全力追查中。而這些資產最終去向，依警界人士指，最終若確定全屬不法，會進入法拍充公，最終進帳國庫。而政府每年拍賣類似不法資產的金額都不少， 年年都數百億進帳國庫。中時新聞網 ・ 1 天前
卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風豪雨襲擊宜蘭蘇澳鎮，行政院政務委員陳金德、行政院顧問林國漳和立委陳俊宇今（12）天現勘淹水災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，避免未來再發生類似重大災情。行政院長卓榮泰下午臨時增加行程前往視察時表示，該工程包括土地徵收和經費驟增等問題，不過，內政部跟地方政府合作，於今年9月已通過土地徵收的核定，但徵收的程序還在進行中，要到12月才會完成徵收。另外，經費由原來的54億增加到75億，在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，會逐年編列，其中，也包括蘇澳溪分洪工程計畫。 鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳金德說，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，都需要中央與地方緊密協調。「我已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。」 對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後的經費大幅增加21新頭殼 ・ 17 小時前
中國醫院砍薪30％成趨勢 傳有醫師兼差送外賣、開網約車
中國經濟觀察網11日報導，中國醫生降薪已成趨勢，多地醫師反映降薪幅度約為30％。上海資深醫院管理者李鳴（化名）說，有些偏遠地區醫院連基本工資都發不出來，部份地方甚至有醫師兼差送外賣、開網約車的情況。重慶一家縣級醫院普通外科主治醫生郭奇（化名）說，他從8月明顯感受降薪問題。半年來，工資每月會遲發兩、三自由時報 ・ 3 小時前
樂心關懷協會十年愛心不間斷 7千雙鞋讓新北弱勢兒走得更有自信
記者黃秋儒／新北報導 愛心10年不間斷！新北市樂心關懷協會自105年起年年響應「新北…中華日報 ・ 1 天前
年末兼職 這工作時薪52元最好賺
隨著節假日臨近，熱門兼職工作也隨之而來。專業平台數據顯示，這個季節一些零工時薪非常可觀，其中電視安裝服務（TV Moun...世界日報World Journal ・ 20 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 小時前
濫訴惡鄰居2／小豪宅官司多到特製「訴訟欄」 物管也受害「年換8祕書」
「基泰之星」位於中山區農安街上，緊鄰晴光商圈，基地面積435坪，總戶數329戶，大多為10坪上下小套房，屋齡16年，為在地知名小坪數豪宅社區。記者走訪，美輪美奐的大廳一隅，除了設置社區公告欄外，竟還有「訴訟欄」。彭麗慎告訴記者，社區共有3個濫訴人物，經常在社區找麻煩...CTWANT ・ 4 小時前
Q1房貸違約率僅萬分之8 仍處歷史低檔
買氣雖未見起色，但整體房市仍穩健，尤其第一季全國購置住宅貸款違約率僅萬分之8，始終處於歷史低檔水準。房產業者解讀，即便屋主有資金需求，多數會選擇少賺或是降價讓售，變現不是太大問題，加上就業市場穩定，短期現金流吃緊情形不至於出現。進一步觀察六都房貸違約率，最高為臺北市的萬分之13，反觀桃園市僅萬分之5自由時報 ・ 18 小時前
颱風來搶囤貨 青蔥一把飆120元 花椰菜漲20元
鳳凰颱風來勢洶洶，不少民眾一早就趕到市場搶購蔬菜備戰。由於颱風前夕各地農民趕緊搶收，市場的到貨量有所增加，菜價暫時保持平穩。然而，青蔥價格依然居高不下一把120元，花椰菜、高麗菜和番茄價格也有小幅上漲。菜販坦言，若中南部產地受到颱風風雨影響，颱風過後菜價很可能會再次攀升。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 20 小時前
房市疲軟撐不住？天母豪宅「國泰天母」8折成交 事實是還賺3千萬
全台房市買氣降溫，但天母指標豪宅「國泰天母」仍傳出獲利交易，屋主曾開價2.65億，今年8月以2.15億、8折成交，入手11年獲利3千萬出場。房仲指出，該屋成交價落在合理範圍，而目前豪宅市況受川普關稅戰、限貸令等因素影響，買家大多持續觀望中。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
房地合一稅萎縮！台中讓出稅收王寶座 新北靠「這因素」撐盤奪冠
全台買氣急凍，不少屋主持有獲利空間縮水！房仲業者根據財政部資料，全台前10個月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期跌幅達23.5%；不過，新北市的個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，也是連江縣之外，唯一維持正成長縣市。專家分析，信用管制衝擊餘波仍在，使得全台買氣大幅限縮，僅新北市受惠重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。太報 ・ 18 小時前
致新估第4季營收季減1.9% 威鋒今年恐衰退
（中央社記者張建中台北2025年11月12日電）電源管理晶片廠致新(8081)董事長吳錦川今天表示，第4季為傳統營運淡季，預期季營收將滑落到新台幣20億至21.5億元，較第3季減少約1.9%，毛利率可望回升。快速傳輸介面晶片廠威鋒(6756)預期，今年營收恐較去年衰退。致新和威鋒下午召開法人說明會，說明第3季營運結果及未來營運展望。致新第3季營收22.15億元，季減約1.46%，主要受電腦相關業績下滑影響。吳錦川指出，因庫存回沖減少，以及產品組合變化影響，致新第3季毛利率滑落至35%，較第2季下滑6個百分點。致新第3季營業利益3.53億元，季減33.57%，在業外收益好轉下，歸屬母公司淨利攀升至3.89億元，季增22.95%，每股純益4.54元；累計前3季歸屬母公司淨利11.19億元，每股純益13.05元。展望未來，吳錦川說，第4季為傳統營運淡季，季營收將滑落到20億至21.5億元，約季減1.9%。由此推估，致新今年總營收將達86.2億至87.7億元，年增4.45%至6.27%。吳錦川表示，第4季毛利率可望回升，將落在36%至40%水準。明年營運展望則不明朗，除美國經濟局勢外，還有關稅中央社財經 ・ 18 小時前
首購男買房「新青安貸不到30年」？關鍵曝網嘆：這樣很久了
財經中心／徐詩詠報導不少首購族在購入中古屋時，會仰賴「新青安貸款」讓自己獲得較長的貸款年限。不過，日前一名40歲男子透露，自己有意購入一間位於基隆的電梯大樓物件，總價400萬元、屋齡30年。但在貸款過程中，得知貸款年限僅有25年，讓他相當吃驚並詢問原因，有知情網友也出面揭露真相。民視財經網 ・ 22 小時前