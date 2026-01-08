撐起安心學習的力量 羅東婦女會頒獎助學金

宜蘭縣羅東鎮婦女會愛心工作隊，一早走入校園頒發獎助學金，為孩子撐起安心學習的力量。羅東鎮婦女會理事長黃琤婷議員主持。（圖：羅東鎮婦女會提供）

▲宜蘭縣羅東鎮婦女會愛心工作隊，一早走入校園頒發獎助學金，為孩子撐起安心學習的力量。羅東鎮婦女會理事長黃琤婷議員主持。（圖：羅東鎮婦女會提供）

寒冬送暖，愛心不間斷。宜蘭縣羅東鎮婦女會愛心工作隊日昨一早走入校園，陸續前往公正國小、竹林國小、北成國小、國華國中、羅東國小及成功國小，親自將獎助學金送到孩子手中，以實際行動關懷弱勢學童，陪伴孩子安心求學、穩定成長。

羅東鎮婦女會理事長黃琤婷議員表示，教育是翻轉人生的重要力量。婦女會多年來持續在寒冬時節走入校園，就是希望在孩子最需要的時候，提供最實質的支持與溫暖鼓勵，讓孩子能夠無後顧之憂地專心學習，也讓家長多一份安心。

黃琤婷議員強調，羅東鎮婦女會將持續凝聚社會善的力量，與學校並肩同行，讓愛心不只是一時的協助，而是長久陪伴孩子成長的後盾，也期盼更多民間團體共同加入，為孩子打造更溫暖、友善的學習環境。

羅東國小校長江立強指出，隨著社會M型化發展，貧富差距逐漸擴大，校園中確實有不少需要幫助的孩子，這份獎助學金對學生而言意義重大，不僅減輕家庭負擔，也讓孩子感受到被關心與支持。他也期待未來孩子有成就後，能將這份愛心延續，形成良善循環。

竹林國小校長姚宗呈表示，羅東鎮婦女會每年寒冬送上的獎助學金，對平時認真向學、努力不懈的孩子而言，是一份溫暖且具力量的鼓勵，讓孩子感受到社會的肯定與陪伴。

國華國中校長李立彬則提到，校內有需求的學生人數不少，透過這份獎助學金，能有效減輕家庭經濟壓力，讓孩子在求學過程中更加安心，專心投入學習，為未來奠定穩固基礎。

愛心工作隊長吳俐葶表示，此次獎助學金全數來自姐妹們的無私奉獻。她也指出，工作隊中有許多姊妹已長期投入公益服務長達三、四十年，除了寒冬送暖外，平時亦持續進行弱勢家庭訪視與急難救助，希望透過實際行動，讓更多需要幫助的家庭感受到社會的溫暖。