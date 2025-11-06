撐起家的形狀 中華聖母基金會啟動20週年募款行動守護偏鄉長輩

天主教中華聖母社會福利基金會舉辦「凝聚愛．撐起家的形狀－20 週年募款專案啟動」。（圖：天主教中華聖母社會福利基金會提供）

天主教中華聖母社會福利基金會深耕嘉義20年，6日舉辦「凝聚愛．撐起家的形狀－20 週年募款專案啟動」，基金會執行長黎世宏表示，展望下一個20年，基金會洞見世代差異人才缺口，導入AI智慧長照平台，運用創新科技優化照護流程、提升服務品質，並減輕照護人力負擔。

根據內政部統計，2025年65歲以上人口將突破2成，而嘉義地區部分偏鄉如鹿草、義竹、六腳，比例已超過3成，代表每3人即有1位超過65歲的長者，高齡化壓力與低所得現實疊加，使嘉義成為全臺長照最吃緊的地區。面對嘉義地區老年人口衝上25.05%全國第一的嚴峻現實，老老照顧的日常成為當前急需解決的問題。

基金會秉持「在最微小的事上，用最大的愛投入」核心信念，長期提供多元化的長照服務行動，不間斷地填補在地照護體系的缺口，成為嘉義最具指標性的長照團體。自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付、2020年引進加熱乾燥車、2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務，運用102台行動載具深入嘉義地區跨越山海城鄉各偏鄉社區，構築堅實的在地照護網絡，多元化的長照服務撐起家的形狀。

基金會至今共設立了47個服務據點，打造了102台行動載具的多元照護系統，包含37輛復康巴士、27輛公務汽車、28輛機車、3輛到宅沐浴車、2台乾燥車、1台資源巡迴車、1台阿里山醫療接送專車及1台物資車，讓服務能深入巷弄與偏鄉，將資源送進每一個需要的家庭，成為「老老照顧」不可或缺的支撐力量。基金會多元的長照服務，讓68%的個案身體健康改善、75%的心理健康提升，並有效減輕65%家庭的照顧壓力，充分展現深耕社區、扎根在地的照護力與價值。

目前基金會的服務對象中，僅有4成擁有3年以上的持續照顧服務，更急迫的是將近6成的服務對象需要社會共同支持(近1,800位長者超過56%服務對象)。為了讓偏鄉長者持續獲得優質照護、維持生活尊嚴，天主教中華聖母基金會「家的形狀」募款網頁即日起上線，期盼社會各界響應，與基金會一同延續二十年的守護，讓長照服務能持續到每一個需要的家庭，讓我們一同成為『撐起家的那雙手』。