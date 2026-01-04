撐過入冬最強寒流 冷氣團接續發威 漁民嚴陣以待

漁民在魚塭北側搭蓋防風棚增高水溫。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中央氣象署預報5日又有另一波強烈大陸冷氣團南下，台灣中部以北低溫僅10度。嘉義沿海養殖漁業剛挺過這波入冬最強寒流，漁民不敢掉以輕心，又要嚴陣以待，嘉義縣政府也再次籲請在養的漁友應確實做好防寒措施，避免寒害損失。

縣府漁業科長張建成表示，受到強烈大陸冷氣團南下影響，嘉義沿海從今年元旦晚上至4日清晨天氣都偏冷，低溫下探到10度以下。由於近期預報顯示今年1月上旬氣溫偏低且持續較長，漁友務必要及早做好冬季養殖飼養管理，尤其從事越冬的熱帶不耐寒魚種，如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等。

廣告 廣告

張建成表示，在養漁友請隨時注意氣象預報，依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量(減料或停料)，以及做好相關防寒措施，如魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，維持較高且穩定的水溫。另池水較淺之文蛤養殖池，其混養的虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

布袋蘇姓漁民說，這幾天雖然受到輻射冷卻影響，入夜迅速降溫，氣溫清晨往往只有個位數，但天亮之後就艷陽高照，跟著回溫，這波入冬最強寒流並未造成寒害，不過下一波冷氣團挾著濕氣，雖嘉義這邊降雨機率不大，但陰天仍會造成威脅，在養漁民都不敢輕忽。

縣府同時提醒漁民注意氣溫變化，指低溫期間要適時增減衣物，到魚塭或海上作業時，應加強身體的保暖工作。

漁民在魚塭北側搭蓋防風棚抵抗寒風。(記者蔡宗勳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

19縣市低溫特報！明短暫回溫 下一波強烈冷氣團影響時間曝

真的好冷！今晨89個測站跌破10度 林得恩：再冷一整週

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

穿羽絨外套一堆人「做錯一事」保暖效果大降！正確方法曝光

