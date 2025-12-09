撐過考察期！館長嗨吼「有抖音商業號了」 進駐廈門月底開播帶貨

館長興奮宣布自己的抖音商業號已經開通。（翻攝自館長YouTube）

網紅「館長」陳之漢的中國淘金夢終於迎來重大突破！過去幾個月因身分敏感而陷入「考察期」、帳號受限的他，近日在YouTube頻道發布新片，模仿電影《力王》劇情高舉手機激動高呼：「我有抖音商業號了！」宣布正式開通具備營利功能的商業帳號，並預告月底將進駐廈門開啟全新工作室，展開帶貨直播，健身房也有望進軍中國市場。

館長自今年6月展開中國行以來，一度因無法開立抖音、bilibili帳號及設立公司，在直播中垂頭喪氣，苦笑自嘲「不是賺爛，是賠爛了」，甚至被微博網友酸「考察期正常」。然而，經過數月的磨合，館長近日戴上假髮、穿上白色背心，以極具戲劇性的方式宣布「智慧館長1號」正式轉為商業號，截稿前粉絲數已衝破23.6萬，這象徵著他正式通過對岸平台的審核，獲准在中國市場進行商業活動。

廣告 廣告

除了帳號解禁，館長的健身與電商事業也向西進軍，他透露已在廈門開啟全新工作室，並預計在月底開始直播。館長先前曾表示，健身房品牌有望在廈門落腳，更提到有強大投資者對他的品牌建立、商品銷售非常有興趣，甚至霸氣承諾「賺錢給你一半，沒賺算我的」，讓館長大為感動。

對於網友質疑中國官方對直播主的嚴格監管，以及過去如「小楊哥」等標誌性帶貨網紅紛紛中箭落馬的案例，館長在直播中顯得信心十足，直言：「怎麼可能讓我翻車？」強調自己與中國友人保持緊密聯繫，對當地生態已有掌握。

在進軍中國市場的同時，在台灣的健身房則因負面消息與館長赴中議題受到波及，「成吉思汗」健身房日前發布4點聲明，強調場館營運正常，會籍改採「月繳制」以維護會員權益。儘管聲明試圖安撫會員，但網友仍毒舌猛酸：「越強調，越缺乏？」、「老闆一直說快撐不下去了」、「True Yoga和打鐵倒閉前也是一直發聲明叫會員不用擔心……」。





更多《鏡新聞》報導

切割黃國昌後突開炮「藍白日本行」 館長批在野沒勇氣跟中國談

館長收華為手機狂謝中國粉絲 電商、便當賣不動狠批台粉：像個人嗎

館長「開不了抖音B站」哭訴流量上億卻賠慘 中網酸：考察期正常