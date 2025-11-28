撐雇主、挺勞工！嘉義就業中心辦支持勞工安定就業座談會

（記者黃信峯／嘉義報導）勞動部為因應國際經貿局勢變動，了解嘉義產業現況及企業需求，勞發署雲嘉南分署嘉義就業中心日前於經濟部民雄兼頭橋產業園區服務中心，辦理「勞動部因應國際情勢支持勞工安定就業措施座談會」，共有近60家企業參與；本次說明會除聚焦於勞動部「支持勞工安定就業措施」補助內容及申請方式，並邀集財政部、經濟部向轄區企業說明相關因應方案，希冀透過交流會議協助企業掌握政府當前協助資源，共同促進嘉義產業發展與就業穩定。

圖/嘉義就業中心舉辦「勞動部支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀集嘉義轄區企業齊聚交流。

雲嘉南分署技正楊慶元表示，為協助勞工及企業緩解因應國際情勢變動之影響，勞動部滾動式調整推動「支持勞工安定就業措施」，以保薪資（僱用安定再強化）、再充電（減班休息學技能）、整合措施再就業（勞工就業通計畫）三大方向為主，包括補貼勞工因受減班休息影響之薪資差額補貼，每月最高補助1萬2,100元，最長可領6個月的「強化版僱用安定措施」，或參加職業訓練領取訓練津貼最高1萬7,210元的「勞工再充電計畫」。

圖/嘉義就業中心舉辦「勞動部支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀集嘉義轄區企業齊聚交流。

此外，針對因國際情勢影響失業的勞工，勞動部推動「勞工就業通計畫」，包含若企業僱用經推介受國際情勢影響失業勞工滿30天，將可獲得每人每月補助6,000元，最長6個月的「僱用獎助」，針對職能或許還不符合職缺要求，雇主可採先僱後訓方式申請「工作崗位訓練費」，每人每月補助1萬2,000元，最長3個月，若雇主協助排除前述勞工之工作障礙，也可申請每人每年最高補助10萬元的「職務再設計」。

圖/嘉義就業中心舉辦「勞動部支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀集嘉義轄區企業齊聚交流。

本次座談會現場設置「雇主服務諮詢專區」，由就業中心同仁提供一對一諮詢，協助企業即時掌握勞動部相關政策，另事前蒐集廠商需求與提問，於意見交流時逐一說明，並即時回覆現場問題，藉由雙向溝通，強化公私部門合作。此外，會議也邀請財政部說明有關貿易融資利息減碼、出口保險費用調降等金融支持措施，以及研發支出抵減、加速退還營業稅溢付稅額、延期或分期繳稅等租稅協助方案，提供企業多加運用。

李奇玟主任說，希冀透過本次座談會協助嘉義轄區的企業，更能充分掌握勞動部因應國際情勢推出的各項協助措施，並透過跨部會資訊整合，使企業在面對國內外局勢變動時能運用更多元的支援工具，以兼顧勞工權益與企業運作；相關資訊可至「台灣就業通-勞工就業通計畫」專區查詢，或洽詢嘉義就業中心（05-2240656）由專人提供協助。

