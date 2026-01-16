撒哈拉的故事狂銷27萬冊 50週年紀念版3月上市

（中央社記者邱祖胤台北16日電）已故作家三毛1976年出版「撒哈拉的故事」引起旋風並狂銷27萬冊，時隔半世紀，皇冠文化集團將於3月發行50年紀念版，喚起新舊讀者記憶。

根據皇冠文化集團發布新聞稿，三毛1974年在「聯合副刊」發表撒哈拉生活與見聞，讀者反應熱烈，電話與信件如雪片般飛來，之後這些散文集結成「撒哈拉的故事」一書，1979年「讀者文摘」更以15種語言版本刊出相關文章，1991年該書更正式發行日文翻譯版。

新聞稿指出，三毛在那個對出入境仍百般限制的年代，義無反顧遠赴世界彼端的撒哈拉沙漠，在美麗卻蕭索的大漠裡，從零到一打造出與丈夫荷西的小生活。她寫饒富趣味的海灘淨身奇景，寫荒山夜裡驚心動魄的飛車歷劫，寫小鎮阿雍裡可愛又可恨的撒哈拉威人，也寫墳場區家中因她的創意改造而重獲新生的療癒古物。

新聞稿指出，三毛走進天方夜譚，把日子活成一首首波瀾壯闊的史詩。她有著任何逆境都不怕一切毀壞的樂天與勇氣，荒漠裡也能開出嬌豔的玫瑰。最遼闊的世界，不在天涯海角的撒哈拉，而是她如何在一片荒蕪裡，學著毫無保留地去愛每一個人，和世上的一草一木一沙。（編輯：龍柏安）1150116