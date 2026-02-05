撒基努執意求歡遭拒！老婆竟回「付錢去外面找」 他目睹一幕自責：我就像畜生

撒基努（右）反省沒體諒老婆Maya工作辛勞。TVBS提供

男星撒基努在《11點熱吵店》主題「對不起，不該跟你吵這架」分享，自己不顧老婆工作辛苦，仍執意討愛愛，事後反省直說自己跟畜生一樣。

埋怨老婆「總說累」拒愛愛 撒基努陪上班驚覺體力已透支

撒基努向老婆Maya道歉，他先前埋怨Maya總藉口好累，拒絕他求歡，Maya為了安撫撒基努，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的！」撒基努後來陪著老婆外出工作，赫然察覺Maya每天光走路就走上1萬步，才體會老婆每次下班，都是心力交瘁回到家，撒基努自責：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」

Maya趁機抱怨老公飲酒沒節制，有一次還是接到醫院通知，才知道老公又喝到不省人事。那次Maya氣急敗壞，直接對著撒基努說：「乾脆喝多一點，趕快去投胎！」對於自己話說太重，Maya也鄭重向撒基努道歉，但仍希望老公能控制飲酒。



