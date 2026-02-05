撒基努求歡不成「埋怨老婆」！ 見她驚人工作量道歉了
婚姻是一場修煉，夫妻吵架在所難免，TVBS節目《11點熱吵店》邀來4對夫妻，進行「對不起，不該跟你吵這架」主題，在過年前化解心結。其中撒基努不顧老婆工作辛苦，仍執意討愛愛，事後反省直說自己跟畜生一樣。而佳娜錯怪祖雄打罵女兒，生平第一次對祖雄說：「對不起！」她先前為了避免道歉，甚至裝傻稱母語烏克蘭語中沒有道歉字眼。
祖雄與佳娜相差12歲，生活存在不少觀念落差。祖雄曾在佳娜上傳他睡覺醜照後，脫口轟佳娜「幼稚、不懂愛」，事後回想懊惱至極，節目特地送上按摩券陪罪。而佳娜則因為誤會祖雄打女兒，婚後首度對另一半說：「對不起！」佳娜婚前即和祖雄協定不能打罵小孩，不料有次午覺醒來，睜眼見到祖雄正在拍打女兒雙手，佳娜護女心切，瞬間斷掉理智線，邊痛哭邊怒罵：「你怎麼可以打我的寶貝！」事後得知女兒當時正在玩電線，祖雄情急下才拍打阻止。佳娜在節目正要道歉卻語出驚人，坦承從來沒跟祖雄說過對不起，甚至還佯稱自己的母語沒有「對不起」語彙，嘴硬個性讓其他來賓無不嘖嘖稱奇。
撒基努向老婆Maya道歉，他先前埋怨Maya總藉口好累，拒絕他求歡，Maya為了安撫撒基努，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的！」撒基努後來陪著老婆外出工作，赫然察覺Maya每天光走路就走上1萬步，才體會老婆每次下班，都是心力交瘁回到家，撒基努自責：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」Maya趁機抱怨老公飲酒沒節制，有一次還是接到醫院通知，才知道老公又喝到不省人事。那次Maya氣急敗壞，直接對著撒基努說：「乾脆喝多一點，趕快去投胎！」對於自己話說太重，Maya也鄭重向撒基努道歉，但仍希望老公能控制飲酒。
另外，香蕉則懊悔對老婆Timmy口出惡言，原因是Timmy規劃泰國郊區蜜月旅行，卻因通訊中斷差點讓兩人身陷險境，他沿路罵老婆沒用、毀了甜蜜回憶，事後回想覺得自己太過分。林舒語因買機票和老公則蒲產生口角，氣到黃體破裂，造成體內出血，躺在醫院整整3個月，則蒲後怕直言差點沒了老婆，在節目念出真摯反省信，對林舒語鄭重道歉。
