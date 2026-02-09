撒基努自爆婚姻危機！醫護妻冷暴力「沒用的男人」 曝被強迫背債內幕

男星撒基努控訴老婆。中天提供

男星撒基努在節目《綜藝OK啦》討論主題「怎麼變這樣？婚後驚覺不對勁！人夫集體悔婚現場」，控訴老婆惡語傷人：「疫情那段時間，戲都往後延，只有我老婆有工作，因為她是第一線的醫護人員，那我就在家顧小孩，但我老婆忙完回家就會說『你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢』。」

看車看一半老婆竟偷簽約 留下一句「你記得付車貸」

在場來賓聽完也覺得這話說得有點重，撒基努還補充說自己在家根本沒有決定權：「我們想換車，但只是先去看，結果我去上個廁所她就簽約了，還說『你記得要付車貸』。」

類似的狀況還不只一次：「有天她突然跟我說『我貸款100萬投資長照中心』，我們那時候開銷非常拮据，只因為朋友說會賺，她完全沒跟我講就去貸款，還說『沒關係，我們一起分攤』。」

趙正平受不了老婆總愛包色。中天提供

趙正平受不了「包色」文化 砲轟女生買東西沒節制

趙正平聽了也說自己和老婆的價值觀很不同，甚至還表示自己的錢都快被花光了：「我一直都很受不了女生買東西隨心所欲沒有節制，像妳們女生都很喜歡包色，我們男生就是要什麼買什麼，買一樣就好。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。



