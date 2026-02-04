娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

每周三、四晚上10:15由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請李新、撒基努、潘映竹以及維尼媽，分享關鍵時刻搞失蹤，男人的神奇遁逃術大公開？！

撒基努陪老婆回娘家被凹請客！自保術「車燈沒關」的技術性消失

嚴立婷與梁赫群

撒基努分享每次回娘家就會開啟「自保生存術」，每次親戚聊到錢，警報雷達就會立刻響起，因為老婆是老么、書讀最好又和他一起開公司，親戚常起鬨要他們多出錢，偏偏老婆一喝酒就豪爽答應，為了避免當冤大頭，他只好使出「車燈沒關」的技術性消失，先躲進車裡冷靜一下。

撒基努

李新回憶老公沈世朋最誇張的一次「消失術」竟然發生在提親當天，雙方父母第一次正式見面，氣氛正重要，他卻因趕拍戲中途離席，把爸媽直接留在她老家，讓她獨自陪公婆吃喝、走行程，當時她和公婆也才第二次見面，超不熟，幸好爸媽臨場反應強，才讓提親順利收場。

李新





潘映竹分享前男友擅長「中文消失術」，對方是ABC，雖然搬回台灣多年，但每逢要做決定時，總以「中文不好」為由，把吃飯、行程、訂位與刷卡全丟給潘映竹處理，更誇張的是，事情結束後對方中文卻突然變好，開始嫌餐廳普通、行程無聊。直到她發現男方買限量球鞋時中文溝通超流利，才驚覺所謂中文不好，其實只是逃避負責的藉口。

潘映竹

維尼媽無奈抱怨，只要週末一開口請老公顧小孩，對方就會瞬間接到「宇宙級任務」臨時加班，還強調「只有他能處理」，明明家庭行事曆早就寫好、事前也提醒過，當下也答應，卻總在前一晚反咬一句：「我不是跟你說了嗎？」讓她氣到懷疑，這些任務到底是真的，還是逃避顧小孩的神祕藉口。

維尼

