撒嬌還是傲嬌？Albee眨眼跳舞放電超犯規 粉絲直呼全都要

女星 Albee（范乙霏） 以甜美外型與完美身材深受粉絲喜愛，近年活躍於戲劇與主持領域，社群平台上的一舉一動也備受關注。她近日在社群網站上傳一段跳「撒嬌舞」的影片，火辣造型搭配可愛表情，瞬間掀起熱烈討論，吸引超過3.1萬人按讚。

畫面中，Albee身穿一襲香檳金色平口禮服，貼身剪裁完美勾勒出纖細身形，胸前點綴精緻亮片與刺繡細節，在燈光下閃耀迷人光澤，她一頭烏黑長直髮自然垂落肩後，搭配垂墜式耳環，更襯托出優雅氣質。

表情方面更是「殺傷力十足」，她時而露出無辜甜笑、微微歪頭撒嬌，時而又切換成帶點自信與俏皮的傲嬌神情，眼神電力滿滿，讓粉絲直呼完全招架不住，畫面一轉，她俏皮眨眼、露齒笑容，整體氛圍又甜又辣，反差感十足。

Albee也在貼文中幽默發問：「喜歡撒嬌還是傲嬌？」立刻引來粉絲瘋狂留言，紛紛熱情回應：「太厲害了」、「喜歡妳」、「Albee女神撒嬌傲嬌都喜歡」、「捨不得滑掉耶怎麽辦」、「小朋友才做選擇！全都要」、「穿這套美炸欸」、「可惡，又是一部半小時的影片」，可愛魅力與性感穿搭雙重加持，也難怪影片讓粉絲一看再看，直呼完全被圈粉，可見Albee不論是撒嬌系還是傲嬌系，都同樣令人著迷。

