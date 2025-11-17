撒幣!運鈔車新北浮州橋錢幣散落 北市警撿1.5萬千元鈔

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北-台北報導

雙北接連發生掉錢事件，昨晚一輛運鈔車行經新北市浮州橋時，一整袋銅板突然撒落一地，好在執行耶誕城勤務結束經過的員警發現，馬上封閉車道，六名員警一同合力撿錢，一個多小時後才恢復通車。另外，台北市大安也有巡邏員警，發現路上滿地的千元大鈔，一共撿到1萬5千元，成功歸還慌張的失主。

週日晚間，員警趕來浮州橋支援，只見最右側停著一輛黑色運鈔車，整個柏油路上閃閃發亮，原來車上一整袋銅板，掉了滿地。

大量銅板灑滿一、二、三個車道，從內側道外側通通都是零錢，1元、5元、10元和50元，實在有夠多。





扯！運鈔車行經新北浮州橋不明原因 鈔票錢幣撒滿地

撒幣!運鈔車新北浮州橋錢幣散落。（圖／民視新聞）









保全人員忙著撿錢，就怕發生危險，員警立刻鳴笛，六名員警，有的撿錢，有的指揮交通，同心協力下，終於解決，順利恢復通車。無獨有偶，台北市大安也有現金掉滿地。

員警巡邏時，怎麼看到地上有藍色紙張飄呀腰飄，仔細一看，這不是紙張，而是白花花的鈔票，員警趕緊下車撿呀撿，一共撿到了15張，準備返回派出所時，發現有名男子，神情慌張，很著急好像在找什麼。





扯！運鈔車行經新北浮州橋不明原因 鈔票錢幣撒滿地

北市警撿1.5萬千元鈔。（圖／民視新聞）





男子說出的金額，和員警撿到的錢數字吻合，但為了確保是本人遺失，還是到派出所處理，最後確認後歸還。男子失而復得，頻頻感謝員警，因為這些錢，可是他辛苦工作來的薪水

錢灑落路上，波麗士大人挺身而出，化解危機。





