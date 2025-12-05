「撒旦之母」炸死工人 化學老師：200克能毀客機

桃園市 / 綜合報導

桃園市大園區有間鐵工廠，在今年9月10日發生爆炸意外，一名64歲的宋姓男子在清掃儲存槽內部結晶物時突然發生爆炸，導致他重傷不治。經調查發現結晶竟是具有高度危險性、俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮、TATP。化學老師表示TATP不只容易爆炸，威力更驚人，只要200公克就可以把民航機炸毀。

救護人員VS.當事鐵工廠人員說：「人在哪裡，後面，最後面，好。」救護人員十萬火急，趕到鐵工廠，因為當時剛發生爆炸案，有一名64歲宋姓男子，被炸飛摔落倒地。

碰一聲聽到這個聲音，看屋頂已經冒煙了，我先生以為是炸彈打過來，附近住戶嚇壞了，而爆炸的化學儲存槽，底部被炸出一個大洞，四周受波及滿目瘡痍，被炸飛的男子，頭部破裂重傷送醫後不治，而奪命原因就是，化學物質TATP，俗稱撒旦之母。

自然科學教育中心創辦人華順發說：「非常容易起爆，小的一個摩擦，給予一點點能量，它就會產生非常大的爆炸。」化學老師張丕白說：「只要100公克，就可以產生，瞬間產生1000公升到2000公升氣體，只要帶個200公克的撒旦之母在上面的話，就可以把民航機炸毀。」

根據了解被炸穿的儲存槽約2層樓高，宋姓男子9月清洗時，發現底部有結晶，就用改裝的長型掃把清掃，過程中疑似因為金屬摩擦，產生火花熱能發生爆炸，經查桶內殘存的廢液是異丙醇，也被指向可能是事故原因之一。

桃市府警察局刑事鑑識中心主任何俊哲說：「異丙醇在長期自然存放情況下，可能自然，自發生成TATP。」

雖然是國內首例，自然形成卻因外在因素爆炸，但TATP原料，像雙氧水、鹽酸等容易取得，過去也曾讓安全拉警報，2022年7月，有父親想探視女兒，情緒激動在派出所內引爆，TATP爆裂物，手部受傷送醫。

2016年5月，也有慣竊隨身攜帶土製炸彈，經檢驗裡面成分也是TATP，專家也提醒，TATP非常敏感，震動摩擦甚至曬到太陽，都可能爆炸，不只化學廠要注意，民眾也請敬而遠之。

