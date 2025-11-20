撒糖瞬間瘋傳！8年女友李先彬自帶「望遠鏡」緊盯 李光洙頒獎害羞了

李光洙（右圖）頒獎時看到女友李先彬俏皮變出「望遠鏡」，害羞笑了。翻攝青龍獎

第46屆青龍獎昨（19日）在首爾揭曉，昨晚除了新科影帝影后玄彬、孫藝真夫妻互動超有愛，另一對穩交8年的演員情侶李光洙、李先彬也大方放閃！

李先彬昨晚是女新人入圍者。翻攝bnt

李先彬青龍獎偷撒糖！男友當場害羞了

昨晚李先彬以恐怖電影《噪音殺機》問鼎最佳女新人，即便最後無緣獎項，等到最佳導演獎揭曉時，男友李光洙與金宇彬突然登台擔綱頒獎人，李先彬也立刻被導播cue特寫，李先彬絲毫不扭捏，做出用雙手比出望遠鏡的手勢，專注地盯著台上的李光洙，畫面又萌又甜。看到李先彬俏皮賣萌，除了台上的金宇彬笑得合不攏嘴，李光洙也難得害羞得臉紅，卻也感受到這對情侶的撒糖互動。

李先彬昨看到李光洙登場興奮拍手，還做出望遠鏡pose。翻攝青龍獎

李光洙（右）露出害羞表情，好哥兒們金宇彬忍不住大笑。翻攝青龍獎

理想型變戀人！愛情長跑8年

李先彬先前宣傳電影時，難得提及與李光洙的戀愛故事，她分享當年剛出道時，被記者問起理想型，她就說了「李光洙」，沒想到成為受邀錄製《Running Man》的契機，2016年時《Running Man》的製作單位看到報導，靈機一動邀來「把李光洙視為理想型」的女嘉賓，做了一場約會特輯，之後兩人也自然而然發展成戀人。

不過李先彬也強調，「雖然是我先說他是理想型，但真正讓我們關係進一步、努力主動的人是李光洙，這點希望大家要記住！」至今兩人已愛情長跑8年，戀情穩定。

李光洙（右）昨與金宇彬一同頒獎，兩人還不忘宣傳韓綜《種豆得豆2》。翻攝ament_official



