「撒隆巴斯」百年藥廠驚傳將下市！收購案估值上看4500億

國際中心／倪譽瑋報導

日本藥廠久光製藥（Hisamitsu Pharmaceutical）擁有百年歷史，旗下有許多國際知名產品，例如痠痛貼布「撒隆巴斯」。如今消息人士指出，久光製藥執行長擬收購公司全部股份，讓公司私有化，收購案的交易估值上看4500億日圓（約新台幣906億元）。久光製藥官方則說，確實有在評估私有化，未來將公布細節。

日本企業下市潮、政府制度 「撒隆巴斯」製造商營收下滑

據外媒《彭博》報導，久光製藥創立於1847年，專注於研發和銷售處方藥和藥局常用藥品，在台灣常用的「撒隆巴斯痠痛貼布」也是旗下產品之一。近年來日本許多企業紛紛下市，以規避日益增加的監管力道、投資人對於市值提升的壓力；東京證券交易所的日企上市數量也出現多年來首度下滑。

久光製藥在日本的競爭對手大正製藥（Taisho Pharmaceutical）已於2024年完成私有化，以專注於中長期策略；聚焦到久光製藥，公司曾在10月表示，截至2025年8月營業利潤81億日圓（約新台幣16億元）、下降9.7％，報導指出，這與日本政府推動「更平價的學名藥」要求藥廠降低藥品售價有關。

消息人士曝：久光製藥擬下市 將有大收購案

此外，久光製藥也宣布，未來將投入超過1500億日圓（約新台幣302億元）進行研發、策略投資，以改善收益並拓展海外市場；如今又傳出久光製藥創辦家族成員、執行長中冨一榮（Kazuyoshi Nakatomi）有意將該公司私有化。

目前久光製藥的市值達3380億日圓（約新台幣681億元），收購案的交易估值上看4500億日圓。消息人士聲稱，案子會透過銀行融資來完成；九光製藥官方則表示，確實有在評估私有化，之後會公布收購案的細節。

