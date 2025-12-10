撕國旗遭法辦！王興煥直呼「我無罪」 向三名大法官喊話「恢復憲法法庭運作」

王興煥今（10）天遭中正一分局傳喚，更在現場再次撕毀國旗，高喊：「撕毀中華民國國旗無罪！」 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 台灣基進日前舉行「破除光復謊言」遊行，活動中進行撕毀「中華民國國旗」行動，引發警方以「妨害秩序」傳喚主持人羅宜。台灣基進黨主席王興煥今（10）日陪同羅宜到案說明，並當場宣稱，活動規劃均由他本人負責，若警方要追究責任應找他作為「首謀」。王興煥更在現場再次撕毀國旗，高喊：「撕毀中華民國國旗無罪」！

王興煥表示，民主國家的主權來自人民意志，而台灣住民從未經民主程序同意將「青天白日滿地紅旗」作為台灣的主權象徵。1946年在南京召開的制憲國民大會，即使將此旗幟訂為國旗入憲，台灣代表團也非經民主程序產生，不能視為任何意義上的台灣國民意志展現。



他強調，戰後迄今也無任何國際法文件證明中華民國取得台灣主權，因此「青天白日滿地紅旗從來都不是台灣人的國旗」。他進一步指出，基於人權立國的理念，國家機器只是保障人民權利的工具，而撕毀國旗行為本質上屬於言論自由的表達，不應受到刑罰處罰。

王興煥主張，不論是撕毀中華民國國旗或未來可能出現的台灣國旗，都應被視為言論自由範疇，不應以《社會秩序維護法》「妨害秩序」或《刑法》第160條「侮辱國旗國徽」入罪。

王興煥呼籲，當言論自由受到壓迫時，憲法法庭應捍衛基本人權，明確解釋民主國家的憲政精神。他批評，憲法法庭因運作停擺已嚴重傷害人民權益，因此呼籲大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽儘速讓憲法法庭恢復正常運作，才是真正守護憲政秩序的必要之舉。

