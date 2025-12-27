撕女學生胸章 社團老師停職

桃園市某私立高中爆出有社團老師將撕下女學生胸前口袋胸章當作畢業傳統，影片PO上網引起大批網友撻伐。校方表示該老師已停職，桃園市教育局也介入了解。（廖姮玥攝）

桃園市某私立高中在畢業典禮時，傳出李姓約聘社團老師把撕下女學生胸前口袋胸章當作畢業傳統，並把影片PO上網，引起大批網友撻伐。有網友表示，從該校畢業但根本不知道有這種傳統，這行為簡直變態。校方回應，目前老師因爭議行為已停職接受後續調查。

該校日前舉辦耶誕演唱會時，有女學生在歌手現場演唱時衝上台熱舞，當時歌手竟當場擺臭臉蹲在舞台角落，引起網友熱議。近期又傳出有老師撕下女學生胸前口袋胸章當作畢業傳統，再度引起大批網友討論。

有網友表示，胸章位置正在女學生胸前，令人感到非常不舒服。也有網友出面緩頰，表示撕胸章是各社團的傳統，當胸章被撕下的那刻代表自己正式畢業，也將胸章傳承給學弟妹。

校方回應，事件發生後，輔導室已第一時間介入，李姓老師已停職接受後續調查。至於演唱會事件中因熱情鼓勵互動造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。學校理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間。

針對演唱會爭議，學校也與相關教職員溝通，未來將強化校園活動風險控管，確保每位同仁在投入活動時能兼顧專業界線與學生保護。

市府教育局表示，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，及《性別平等教育法》等相關規定，分別啟動調查程序以釐清案情，為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，已督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜，後續教育局將持續督導學校依法完成調查及處置作業。