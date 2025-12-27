撕掉學霸標籤！石知田出道10年迎轉折 瘋魔反派飆演技

石知田在《如果我不曾見過太陽》反派演出受到討論。（圖／百澤娛樂提供）

石知田出道10年，過往以台大學霸、文青形象深植人心，近日在 Netflix 熱映影集《如果我不曾見過太陽》中，演出無惡不作的反派「歐陽悌」，癲狂演技顛覆形象。石知田受訪談及角色，開心拿掉以往的標籤，同時也大方分享與攝影師女友長跑 8 年的穩定感情。

石知田開心撕掉學霸標籤。（圖／百澤娛樂提供）

石知田在劇中一幕「嗑藥尿床」的失控戲碼，十分真實。他透露，當時為了讓絲質睡褲顯現痕跡，現場加了非常多水，「因為是絲質的睡衣嘛，所以床會很明顯因為它是棉的，很明顯有個濕濕的痕跡，可是褲子上就很不明顯，所以那時候就噴超多。」

他更透露參加家中貓咪癲癇模樣，來揣摩演出：「其實我有參考我的貓咪，我養的貓咪是我在掃墓的時候撿到的，牠撿回來之後發現它有癲癇，然後每次癲癇發作的時候，就是一直會在床上抽動，然後尿失禁。」

對於這次形象大翻轉，他表示「台大」學歷對他是個壓力及枷鎖，時常會聽到人家這麼說「他台大的，很快就會了」，但他其實也是花了很多時間來做準備的，對於兩季演出的反差做了很多設計，並看心理學的書來研究設定角色人格，「我很感謝有這個角色出現，讓我覺得更自由了，因為我就是個演員啊。」

戲外，石知田有個穩定交往8年的攝影師女友，當時是工作認識，去年他有掃墓撿到貓咪「旺旺」，因此度過七年之癢，「我們正好在第六年第七年的時候養了這隻貓『旺旺』，所以我覺得我沒有進入到七年之癢，因為我覺得進入到一個新的階段。」

他感性提到，在母親過世那段時期，女友始終陪伴在旁：「她算是陪我滿多事情的啦，像我媽做頭七啊，她都陪我過，所以我覺得她真的滿像家人，滿溫暖的，因為我在我媽過世之後的狀態其實很不穩定，可能跟她聊一聊就比較開心了。」

雖然感情穩定，但石知田坦言目前尚未有結婚生子的打算，主要考量到生活品質：「我覺得我自己還沒有能力，就是當有小孩，我還能給他跟我現在一樣水準的生活嗎，一定就會比現在水準再低一點，那會覺得有點還沒到時候吧。」

他笑說現在光是養貓就花費驚人，想給貓吃最好的飼料，牙齒出問題，想找最好的醫院，「就是一直在噴錢」。他更爆料：「我養旺旺的第一個月，牠就把我的apple最新的電腦咬了一個裂縫，我去修一次就噴了3萬塊。」

石知田跟他的貓「旺旺」。（圖／百澤娛樂提供）

