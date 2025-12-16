「撕漫男神」化身「最帥聖誕老公公」孫麥傑以音樂 陪伴憨兒度聖誕

娛樂中心／綜合報導

聖誕佳節即將到來，有「撕漫男神」之稱的DJ MAI孫麥傑在歲末選擇以實際行動傳遞溫暖。今年聖誕前夕，他特別走進真善美社會福利基金會，化身聖誕老公公，透過音樂與陪伴，為憨兒們帶來一場溫馨的聖誕時光。

孫麥傑坦言自己從小就很喜歡聖誕節：「對我來說，聖誕節不只是收禮物的日子，而是一個可以分享、把溫暖送出去的節日。」他也笑說，名字「孫麥傑」念快時和「聖誕節」有些相似，讓這個節日對他而言特別有意義，因此希望透過公益行動，為憨兒們帶來一個不一樣的聖誕回憶。

廣告 廣告

心思細膩的孫麥傑特別詢問與憨兒們最佳互動方式。（圖／真善美社會福利基金會提供）

熱愛音樂的孫麥傑得知，院內有一位被稱為「鋼琴王子」的憨兒陳立，便特別安排此次陪伴行程。活動當天，他不僅聆聽陳立的演奏，也親自彈奏歌曲分享音樂，現場樂聲溫柔動人；同時陪伴憨兒們一起動手製作薑餅屋，從拼裝到裝飾全程耐心陪伴，互動過程笑聲不斷。活動最後，孫麥傑還貼心準備披薩，與憨兒們一同享用，在輕鬆歡樂的氛圍中，為這場聖誕活動畫下溫暖句點。

孫麥傑特地加碼捐贈十萬元協助推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫。（圖／真善美社會福利基金會提供）

此外，孫麥傑在活動前也特別參觀園區，向基金會工作人員詢問與憨兒互動的方式，進一步了解他們的生活環境與需求，並穿上基金會推廣的公益年菜 T 與孩子們同樂。原本準備捐出五萬元加菜金的他，在得知基金會同時推動「送愛到偏鄉」關懷物資箱計畫後深受感動，當場將捐款提高至十萬元，希望在歲末為憨兒與弱勢家庭送上一份實質支持，也盼拋磚引玉，邀請更多人一同響應。

更多三立新聞網報導

清純妹不幹了！暗黑女神突曬手寫信告別暗黑界 激戰4年正式引退震撼粉

唐綺陽回顧2025地動天搖！直言「想必沒人好過」樂觀預言：2026嗨到失控

魏如萱疑「開小帳」狠嗆戰網友！強硬護愛：愛得起也放得下

中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛

