撕破臉！貝克漢長子護妻「斷聯父母」 嗆有事找我律師

足球金童貝克漢長子布魯克林，與父母的關係在去年夏天全面崩盤，甚至演變到布魯克林透過法律團隊發出正式信函，要求父母只能透過律師與他聯繫。

這場僵局在 耶 誕節前夕達到頂點，布魯克林不僅封鎖了父母的IG，連2位親弟弟也一併被拉黑。原因在於父母頻繁在他的烹飪影片下按讚或留言，讓他與妻子感到焦慮，甚至每天醒來都在擔心父母又發了什麼。

