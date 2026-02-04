撕裂傷、燒傷、割傷⋯受傷要打破傷風疫苗嗎？快學「緊急處理4步驟」

過年期間活動多，發生意外的機率增高，表面皮肉傷如挫傷、割傷、刮傷、跌倒擦傷等，是春節大掃除、主婦廚房做菜時最常見的急診傷病。醫師提醒，皮肉受傷別輕忽，若清潔不慎，小心細菌感染成破傷風，切勿認為僅是小傷口就自行處理而未就醫，可能引發吞嚥困難、牙關緊閉及頸部痠痛情形，嚴重恐致命。







開放性外傷感染當心破傷風



台灣急診管理學會理事長、奇美醫院院長林宏榮表示，破傷風是一種由破傷風桿菌引起的急性感染疾病，潛伏期約3～21天，多經由一般傷口如撕裂傷、燒傷、刺傷、割傷、燙傷等開放性外傷侵入人體血液，產生的毒素會影響神經系統，可能導致牙關緊閉、肌肉痙攣及全身僵硬，嚴重時可能併發肺栓塞、呼吸困難，甚至危及生命。

根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，台灣在2025年共有3例破傷風本土病例，2026年1月中旬也出現首例病例。新北市健保診所協會理事長施君翰表示，農曆春節期間，民眾進行大掃除、烹飪或外出旅遊，一旦發生外傷，若未妥善處理，都可能讓破傷風桿菌趁隙入侵。





破傷風疫苗保護力僅能維持10年



施君翰說明，急診外傷除了在第一時間協助傷患妥善清潔傷口外，外傷科醫師的常規處置是建議施打破傷風疫苗，臨床觀察在急診外傷病患中，需施打破傷風疫苗者約佔2成，「雖然多數民眾在幼年時期已完成疫苗接種，但疫苗的保護力僅能維持約10年，成人後若未定期補接種，防護效果已明顯下降。」

林宏榮指出，曾收治一個破傷風病例，一位50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人而緊急送醫，男子最後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。





年節外傷緊急處理4步驟



台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳表示，民眾若在年節期間不慎受外傷，當下可做的緊急處置步驟為：

應盡快用手邊易取得的瓶裝水、雙氧水或優碘清潔傷口。 以乾淨敷料妥善覆蓋。 接觸傷口前後皆須徹底清潔雙手。 同時定期觀察與評估傷口狀況，一旦出現紅腫、疼痛、滲液等感染徵象，應及早就醫。

林宏榮提醒民眾，平時工作及年節清理家園時，應注意進行個人防護，若有被土壤、塵土或動物及人類糞便污染之傷口，或被生鏽的器具割傷，除應儘速至醫院接受傷口的處理外，若擔心感染破傷風，可依據醫師評估建議施打由健保給付的破傷風疫苗，亦可使用破傷風免疫球蛋白（TIG）或破傷風抗毒素（TAT）進行治療。

施君翰提到，目前國內唯一本土生產用餘第1線治療的破傷風疫苗，在2025年底由原本的瓶裝方式，改為新型針劑型，採一針一劑方式，開蓋即可施打、免抽取免排氣，減少醫護繁瑣程序及污染與感染疑慮，除提升臨床醫療人員使用安全及便利性外，若因災害而出現大量傷患時，也可增加即時治療的效率。

破傷風疫苗有健保可直接打









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為撕裂傷、燒傷、割傷⋯受傷要打破傷風疫苗嗎？快學「緊急處理4步驟」