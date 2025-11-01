撕裂與對立 21世紀新課題

唉！這個世界，彷彿進入新世紀就一直往下走。先是莫名其妙來了一個COVID-19，造成疆界與國界的關閉。接著是國與國、種族與種族的戰爭，俄烏、以巴、印巴，戰火衝突不斷，彷彿是世界大戰的前兆。

國界之內，各個社會也不平靜。各種站在道德和意識形態高度的言論和行為，造成政治、宗教、階級、種族、性別認同的各種分裂。這個風潮在西方完全尖銳化、兩極化。2017年，好萊塢大亨哈維‧萬斯丁被指控用權力和暴力壓迫女性就範，無數受害的姐姐妹妹站起來，為他的性侵行為指證。接著社會掀起Me Too運動。

廣告 廣告

女性身分的覺醒也轉換成更大的覺醒文化，各種因性別、種族、階級的身分認同，形成民粹式的「政治正確」，激進者高舉DEI（多元、平等、寬容）的道德大旗，讓社會出現兩極化的撕裂與仇恨值。網暴加速了現象的殺傷力，社交媒體快速病毒傳播，於是「指控-抵制-下架」一連串的事件，造成新的「取消文化」。結果是，查理羅斯最好的談話性節目沒有了；我的同學，那個一手建立起「西南偏南音樂節和電影節」風靡全美的先鋒也被迫辭職，令人無語。

兩年前我在美國母校演講，為領取車馬費和演講費，必須填繁複的表格，光「性別」就有30多種選擇。不知道這算不算矯枉過正，但可想像一群滿頭大汗的行政人員為設計表格，正兒八經討論如何區別性別的生理心理，和各種過渡時期的認同樣式，把法律問題活活變成心理學。

在法律上，為澄清性別認同問題，可能造成社會各種爭端和分裂。蘇格蘭一位女子因為批評「所謂心理女性並非真正的女性」，竟丟失工作。她告上法庭，《哈利波特》的作者J.K.羅琳因為挺她，也與自己曾挑選的小演員們打起筆戰。

美國也是這樣，川普上台前的美國，斯文禮儀仍有一定規矩，但這位口沒遮攔的領袖徹底撕下世界第一強國的標籤，沾沾自喜於他創造的MAGA。於是美國徹底分裂，共和黨/民主黨，白左/白右，亞裔/拉丁裔/黑人，中產階級漸漸消失，財富兩極化，DEI/反DEI，女性主義/跨性別主義，美國沒有再偉大，人人在講身分認同，到處是口水戰，溝通合作已是過去式。

最近美國的電影《一戰再戰》說的就是這個美國現狀。號稱革命的進步分子，帶著理想拯救非法被關的移民，他們搞破壞、丟炸彈、浪漫熱情有時又失之魯莽放縱。導演保羅‧湯瑪斯‧安德森太優秀了，他把美國當今的亂象，用揶揄諷刺的語氣放到動作驚悚片。老百姓選邊站，非黑即白，每個人都覺得自己在拯救國家。其中那個今年必提名奧斯卡的Sean Penn扮演死板僵硬的軍官，他公務與私仇不分，一邊急於被納入白左集團，另一面又隱藏著對黑人女子的終極性幻想。不好意思，我覺得導演似乎是故意把他當成川普的隱喻，死板的金髮、僵硬的姿態、法西斯的作風，歧視女性和非白人的理所當然，卻忘了背後被財團操縱，如木偶般不能掌控自己的命運。

我常感嘆，以前那個自由民主，斯文有禮的美國到哪裡去了？什麼時候人種族群如此分裂？看看別人想想自己，我們不也是一樣？不止我們，泰國也進入激烈的黃紅政治二元對立。前幾天參加一個電影節做評審，我的同仁是一位香港知名導演，他說現在去導演協會都要先問對方什麼color，是黃絲還是藍絲？以免話不投機。

和其他地方一樣，台港也沒有落後於世界潮流，21世紀就是個分裂與對立的世紀。（作者為電影監製、北藝大教授）