撞上橫跨山脈走繩 直升機一家4口鳳凰城附近墜谷

亞利桑納州皮納爾郡(Pinal County)警長辦公室稱，一架載有四人的私人直升機2日在鳳凰城(Phoenix)附近山區墜毀。墜機原因是直升機疑似撞上了一條橫跨山脈、長約1000碼的休閒娛樂用走繩(slackline)。搜救人員努力抵達了位於偏遠山區的墜機現場，但遲遲未能發布關於人員傷亡的消息。

警長辦公室一名發言人表示，2日上午11時左右，他們接到報告稱，一架直升機在蘇必略鎮以南的電報峽谷(Telegraph Canyon)附近偏遠山地墜毀。

警長辦公室稱，事故中遇難的四名家庭成員包括一名59歲的飛行員、一名22歲和兩名21歲等三名女子。

警長辦公室在2日下午發布消息，「初步證據顯示，一條超過半哩長的休閒用走繩橫跨了山脈。」

「一名目擊者撥打911報警，稱看到直升機撞到一段繩索後墜入峽谷底部，」警方表示。

根據國際走繩協會(International Slackline Association)介紹，休閒走繩運動是指在連接兩點(例如樹木)的狹窄走繩上保持平衡或進行各種技巧動作。

警方在聲明中沒有提供關於這條走繩用途的更多訊息，目前尚不清楚它是否獲得授權。

警方稱，這架直升機是從位於皇后溪(Queen Creek)的飛馬機場(Pegasus Airpark)起飛的，這座小型民用機場位於蘇必略以西約30哩處。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)證實，這架直升機是一架MD 369FF型直升機，為了讓搜救行動順利進行，FAA已對附近空域發布臨時飛行限制令，搜救隊在2日下午5點抵達現場。國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)表示將對這起墜機事件展開調查。

蘇必略是一個人口約2400居民的小鎮，位於鳳凰城以東55哩多一點的山區。

