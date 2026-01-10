撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走

解放軍殲-20 戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」

宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。

中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。

日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。

《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。

日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若離」的拉扯，本身就是一種戰術壓制。

日本防衛省統合幕僚監部5日公布，有多架次解放軍機穿越宮古海峽進出太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_jp

這次在宮古海峽被發現的殲-20是帶著「電子保護傘」來的。同飛的轟-6K 掛載 AKD-20 巡航導彈射程遠、威力大，但亞音速飛行的它，面對「愛國者」這類防空系統時，突防壓力不小。

這時候殲-20 的作用就突顯出來了——它就像一個「戰場節點」，靠著氮化鎵有源相控陣雷達和頂尖電戰系統，直接干擾日本的指揮鏈路，相當於把對方的「眼睛」和「耳朵」都蒙上了一層霧。

《矚望雲霄》指出，這次殲-20 伴隨非隱形機編隊行動，就是在真實戰場環境演練：怎麼用自己的隱形和電子優勢，給整支編隊撐開一把「安全傘」。

解放軍殲-20戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

這次中國戰機群在宮古海峽的編隊分工是 : 殲-16 掛載霹靂-15 負責遠端警戒，相當於「週邊保鏢」；轟-6K是「主力輸出」，負責重錘打擊；而殲-20 就是藏在暗處的「刺客」，專門負責「關掉」對手的雷達和指揮系統。

《矚望雲霄》強調，這次殲-20 讓日本戰機的「無法確認」，本身就是最硬核的威懾。很可能日本戰機還在忙著研究判斷時，殲-20 早就靠著態勢感知能力鎖定了F-15J。現代空戰最殘酷的地方就在這：我能看見你、鎖定你，你卻連我在哪都不知道，這就是單向透明的戰場優勢。

