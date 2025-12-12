撞上闖紅燈行人也要賠？彰化女未禮讓致傷恐罰3萬6
（記者許皓庭／彰化報導）彰化市今（12）日上午發生一起頗受爭議的交通事故，一名 42 歲陳姓女子駕駛自小客車行經雲長路左轉中山路時，不慎撞上行走在斑馬線上的 71 歲蕭姓老翁，造成對方倒地受傷送醫。儘管行車紀錄器畫面顯示行人疑似有闖紅燈嫌疑，但警方強調，駕駛人因「未禮讓行人」致人受傷的事實明確，依據現行法規，無論行人是否違規，駕駛最高恐面臨新台幣 3 萬 6 千元的鉅額罰鍰。
回顧事發經過，這起意外發生在上午 7 時 17 分許。當時陳姓女子駕車沿著雲長路行駛，在準備左轉進入中山路一段時，未注意到正沿著中山路行人穿越道過馬路的蕭姓老翁。老翁才剛通過路中央的安全島，隨即遭到車輛撞擊倒地。事故發生後，熱心的路過機車騎士立刻停車協助，陳女也急忙下車查看，共同將老翁扶至路邊。經救護人員檢視，蕭姓老翁頭部、右手、右腳及臀部有多處擦挫傷，隨即由救護車送往醫院治療，所幸無生命危險。
針對肇事責任歸屬，現場狀況一度陷入「羅生門」。警方初步檢視路口監視器，發現案發當下行人號誌與車輛號誌似乎皆為綠燈；然而，進一步調閱陳女車內的行車紀錄器影像後，卻發現蕭姓老翁穿越馬路時，行人號誌疑似已轉為紅燈。究竟是號誌同步問題還是行人違規闖越，警方將重回現場進行實地勘驗，以釐清確切的燈號運作與肇事原因。
儘管行人可能涉及違規，但警方引用《道路交通管理處罰條例》提出嚴正說明。若證實蕭姓老翁闖紅燈，依第 134 條規定僅處 500 元罰鍰；然而，對於汽車駕駛人而言，法規採嚴格標準。警方指出，無論號誌是否故障或行人是否違規，陳女駕車行經行人穿越道「未禮讓行人」並導致受傷，已觸發俗稱「帝王條款」的相關規定。依據條例第四十四條第四項（註：原稿指第四條，依現行法規應為四十四條），駕駛人將面臨 1 萬 8 千元以上、3 萬 6 千元以下罰鍰。
警方藉此案例呼籲，車輛行經路口時務必減速慢行，並優先禮讓行人通過，切勿搶快；同時也提醒行人，穿越馬路應確實遵守號誌指示，並隨時留意左右來車，唯有車輛與行人共同遵守交通規則，才能避免類似意外再次發生，確保雙方安全。
