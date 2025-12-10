撞人肇逃2HR再去派出所 害醫大生「躺馬路等死」 酒駕男仍獲自首減刑

記者潘靚緯／台中報導

陳姓醫大生遭無照、酒駕的吳姓洗車工撞死，台中地院今判決吳男10年。(圖／翻攝畫面)

苗栗一名23歲洗車工吳叡旻，今年3月8日凌晨3時許無照酒駕，在台中西屯區黎明路三段、凱旋路口撞死騎機車外送的22歲高醫大陳姓學生，肇事逃逸，檢察官起底吳男有多達15件交通違規紀錄，罰鍰高達17萬元未繳，且是酒駕慣犯。然而第一時間吳男雖肇逃，但在員警尚未鎖定目標前，自行到派出所投案，法院最終認為「符合自首減刑」，今(10)日依酒駕致死累犯、肇事逃逸累犯，合併判處10年徒刑，讓陳父慟喊無法接受。

吳男無照又酒駕，撞上陳姓醫大生後肇事逃逸，事發後約2小時才到西屯派出所，法院認定符合自首減刑條件。(圖／資料照)

陳姓主播發文指出，案發當天從警方掌握的證據，吳男被抓只是遲早的事，「當你撞到兒子、冷血離開，沒有第一時間報警叫救護車，任由我的兒子躺在冰冷的路邊、死去」，完全不認同事後吳男到派出所的行為，可作為減刑條件，但無奈法律卻承認其自首行為。

兒子遭酒駕慣犯撞死僅判10年有期徒刑，陳姓主播父痛喊無法接受。（圖／翻攝畫面）

辯方律師在審理時強調，警方在事發後，於凌晨5時6分鎖定車牌，5時6分至12分透過監視器僅鎖定「米色背心男」，尚不知肇事者身分，吳叡旻則在5時13分自行到西屯派出所，應符合主動自首。加上拘票之拘提地點竟然是在派出所內，不符合常理且時間混亂，主張吳應減刑。

針對拘票時間填寫不一樣的狀況，承辦此案黃姓員警說明，確實是吳男已經在偵查隊，才出示拘票，因此修正拘票填寫時間，由凌晨5點23分，改為18時21分。

合議庭由審判長劉柏駿、法官蔡有亮、李依達與6位國民法官組成合議庭，審酌吳叡旻有酒駕前科，且為5年以內故意再犯，2罪均以累犯加重刑責。但根據員警陳述、拘票及職務報告等證據資料，認定吳被查獲的過程，仍符合刑法第62條自首減刑，均適用該規定減輕其刑。

