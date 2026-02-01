撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄

馬姓清潔隊員（中）攻擊林姓老翁（左），簡姓男大生趨前救援。讀者提供

高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。

警方調查，1月30日下午4時，55歲馬姓男子騎乘電動單車，違規逆向闖入楠梓區惠民捷道的行人專用區。70歲林姓男子與64歲梁姓妻子正在散步，馬男不慎撞上老夫婦，雙方隨即發生口角。

廣告 廣告

林姓男子表示要報警處理，不料馬男竟突然情緒失控，揮拳對兩夫妻瘋狂毆打。林男因頭部遭到重擊，鮮血直流，梁女則在旁驚恐呼救，場面十分混亂。

當老夫婦陷入無助之際，中部某大學資工系簡姓男大生正巧騎車載女友路過。簡男聽到淒厲呼救聲，看到老先生被打到滿臉是血，心想「如果不過去幫忙，心裡真的過意不去」。

馬男見男大生出面制止，怒斥對方多管閒事。讀者提供

簡男隨即請女友報警並錄影蒐證，自己則衝上前喝令馬男住手。馬男見狀竟遷怒簡男，脫下安全帽朝他猛力揮砍，並用指甲狂抓簡男臉部與雙手。簡男憑著平時健身與打羽球的體力，忍痛反擊，順利將馬男「鎖喉」壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯逮捕馬男。

簡男見義勇為行徑，受傷老夫婦事後送上紅包與水果盒致謝，但簡男謙虛表示會退回紅包。簡男因救人導致臉部破相、醫藥費花了一萬多元，但他表示「保險會賠，不後悔救人」，唯獨以後會更注意自身安全。

簡男憑藉體力優勢，三兩下把馬男壓制在地。讀者提供

這起引發社會公憤的楠梓街頭暴力案，網友起底爆料馬男黑歷史。去年10月馬男就曾因騎Youbike擋道與人發生行車糾紛，他更從背袋掏出紅磚塊作勢要砸毀對方車窗，在街上瘋狂叫囂。警方趕抵時，馬男裝病脫身，這次面對老弱就施暴，完全是欺善怕惡。

高雄市環保局證實馬男是楠梓清潔隊服務逾20年的資深員工，馬男在非勤務時間當街毆打老夫婦的行徑極為不當，嚴重影響機關形象。局方已正式祭出重懲，除了即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。

簡姓男大生臉上多處傷痕而破相，但他不後悔見義勇為。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

獵龍代價驚人！高雄男揮桿觸電變火球 害四大化纖廠停電5小時恐遭求償

恍神奪命！國3深夜三車連環撞 轎車遭攔腰翻覆 主駕亡、副駕命危

校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐

35歲男「喝1碗湯」下秒倒地不醒！搶救8天不治身亡 醫示警：過量會致死