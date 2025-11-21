撞倒單車男再撞20輛汽機車！ 7旬伯肇事後腿都軟了

七旬翁駕車暴衝宛如「保齡球」衝撞，造成20汽機車遭殃，肇事者嚇得雙腿發軟無法走路。(圖／TVBS)

台南新市一起嚴重車禍意外引發連環撞擊，一名70歲王姓男子駕駛轎車不明原因暴衝，先是撞倒一名單車騎士，接著撞上安全島，最後更衝撞停在速食店前的20輛汽機車才停下。整起事件造成3人受傷，所幸傷勢皆不嚴重。事發當時的驚險畫面被監視器完整記錄，肇事駕駛在事後被送上救護車時，雙腿因驚嚇而發軟，無法正常行走。

七旬翁駕車暴衝宛如「保齡球」衝撞，造成20汽機車遭殃，肇事者嚇得雙腿發軟無法走路。(圖／TVBS)

監視器畫面清楚記錄了事發經過。當時路口左右方向為綠燈直行，一名單車騎士正在過馬路，突然一輛白色轎車高速衝出，將人車撞倒。轎車並未停下，繼續往前暴衝，如同打保齡球般將停在速食店門口的一整排機車全部撞倒。

救護車和警車迅速抵達現場。被撞的單車騎士身穿白衣，雖然跌坐在地上，但在救護人員攙扶下仍能自行走動。肇事的70歲王姓男子上救護車時腿部已經無力，但他仍關心受害者情況，向救護人員詢問是否有人受傷。

連環撞之前，一名單車騎士剛過馬路，白色轎車高速衝出來，把人車撞到後衝撞分隔島，繼續衝撞。(圖／翻攝 記者爆料網)

目擊民眾表示，事發時聽到一連串的碰撞聲，並強調若非有兩輛車擋在前方，自己可能也會遭到撞擊。事件發生在台南新市，時間是20日下午3點多。王姓駕駛行經中山路時不明原因暴衝，疑似闖紅燈先撞上22歲的林姓單車騎士，接著自撞分隔島，最後衝撞速食店前20輛汽機車才停下。事故後，轎車車頭嚴重損毀，安全氣囊也已爆開。

肇事者自己沒有外傷，當下不忘跟救護人員確認有沒有人受傷，他自己也被嚇壞。(圖／TVBS)

善化分局交通分隊長施光哲表示，本案無酒駕情事，肇事責任目前正在調查釐清中。雖然這起事故造成的人員傷害不嚴重，但駕駛沿路失控暴衝，撞毀20輛汽機車所造成的車損賠償，恐怕將讓這位70歲老先生面臨龐大的賠償壓力。

