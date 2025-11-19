撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮

記者陳弘逸／彰化報導

彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），疑毒駕在員林市撞死停等紅燈的女騎士，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，昨天（19日）遭逮捕。（圖／翻攝畫面）

彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），疑毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。

這起事故發生在11月18日，陳男駕駛一輛白色轎車，行經員林市新義街闖紅燈，撞倒前方3輛停等紅燈的機車，其中，64歲的地藏庵高姓女志工被撞倒地，遭車輪輾過。

彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），疑毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下不停，車輪輾過對方。（圖／翻攝員林人大小事臉書）

陳男肇事當下並未停止，還踩油門加速逃逸，導致後輪二度輾過遭撞倒地的高女，最終造成她重傷不治。此外，另有46歲張姓女騎士及72歲蕭姓女乘客受波及，所幸僅有輕傷。這段車禍影像，被PO上社群，引起公憤，警方也隨即展開追緝。

經查，陳男撞死人後，丟棄肇事車輛，試圖製造斷點躲避查緝，又跟友人借車，四處亂晃；直到昨天（19日）下午，才被警方逮捕，後續將釐清肇事原因，及是否涉及毒駕，後續將依公共危險等罪偵辦。

