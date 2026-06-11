撞倒機車留3千元道歉 騎士未報警仍涉肇逃遭傳喚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

肇事騎士撞倒別人機車，留下道歉紙條及現金後離開，但仍涉肇事逃逸罪。翻攝畫面

台北市大安區日前發生一起「留錢留紙條」的肇事逃逸案。一名機車騎士在尋找路邊停車格時，因未注意車前狀況，不慎撞倒其他停放的機車，事後該名騎士雖然在現場留下道歉紙條與3,000元現金想試圖和解，但因未依規定報案便擅自離開，仍被警方依「肇事逃逸」受理，將通知他到案說明。

大安分局警方表示，一名機車騎士日前行駛於敦化南路二段63巷內時，準備停車在路邊停車格內，車頭卻不慎碰撞另一輛停放在格子內的機車，導致該車當場倒地，造成車身多處擦傷，等到22歲王姓車主前來牽車時，發現自己愛車傷痕累累，又在前置物箱發現肇事騎士留下的道歉字條與3,000元現金，仍決定報警處理。

廣告 廣告

王姓被害騎士牽車時發現愛車多處受損，仍決定報警處理。翻攝畫面

警方表示，雖然肇事騎士有賠償誠意，但在法律上仍已觸法，因發生交通事故後沒有留在現場，也未依法通報警方，因此警方仍列為肇事逃逸案，將通知肇事車主到案說明，以釐清責任，警方提醒，根據《道路交通管理處罰條例》第62條第一項，駕車肇事即使無人受傷，未依規定處理而擅自離開者，最高仍可處3,000元罰鍰。呼籲民眾發生意外應第一時間報警，切勿以為留下紙條或現金即可免責。

更多鏡週刊報導

欠繳60萬罰單不理！保時捷送修露餡 北市男愛車當場遭查封

家屬拒和解！邱軍酒駕撞死運將一審重判10年 法院再祭限制出境8月「原因曝光」

被好友懷疑偷錢還告密！桃園男遭關狗籠虐5小時 吊天車打到死