撞倒機車「留紙條+賠3千元」走人 警獲報依肇逃偵辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民眾把車停於停車格內，卻遭撞擊倒地受損，肇事者在置物箱留下道歉紙條與賠償金。（翻攝畫面）

台北市大安區一名騎士昨（10日）在路邊停車時疑似操作不慎，撞倒停放於機車格內的機車，造成車輛受損，事後受害車主在置物箱內發現道歉紙條及3000元現金，警方獲報後認定肇事者未依規定報警，並留在現場處理，已依肇事逃逸案件受理，經調閱周邊監視器及相關影像，掌握涉案車輛資訊，後續將通知車主到案說明。

事發於昨日下午5時13分許，地點為敦化南路二段63巷14號前，一名騎士騎乘普通重型機車沿巷道行駛，準備停入路邊機車停車格時，疑似因未注意車前狀況及操作不慎，車頭撞擊停放於停車格內的機車車尾，造成該車倒地，車身多處擦損。

廣告 廣告

受害車主事後發現愛車受損，並在機車前置物箱內發現一張手寫道歉紙條及3,000元現金。紙條內容提及，肇事者因移車時不慎擦撞車牌，留下以現金作為賠償，但未留下姓名及聯絡方式。王男隨後向警方報案，警方獲報後到場調查。

大安警分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，駕駛人發生交通事故即使無人受傷，仍應留在現場並依規定報警處理，不得逕自離去。目前警方已依A3交通事故肇事逃逸案件受理，警方調閱周邊監視器及相關影像後，已掌握涉案車輛資訊，將通知車主到案說明，釐清事故經過及相關責任。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多《鏡新聞》報導

前上校張銘哲淪共諜收134萬 遭監察院彈劾移送懲戒

杜秉澄洗錢案開庭缺席 律師聲請停審、精神鑑定：狀況不穩昨送醫

竹市高翠路便當店氣爆震倒磚牆 夫妻睡夢中遭壓命危送醫不治