撞倒老夫婦後暴走打人！見義男大生也遭攻擊 高雄清潔員被起底

（社會中心／綜合報導）高雄市楠梓區日前發生一起引發社會譁然的街頭暴力事件。一名馬姓男子違規逆向騎乘機車闖入行人專用道，撞倒正在散步的一對老夫婦後，不僅未道歉，反而情緒失控當街毆打兩名長者，甚至持安全帽攻擊上前制止的男大生。警方介入後將馬男帶回偵辦，其身分隨後被起底為高雄市環保局清潔隊員，引發輿論關注。

圖／馬姓男子違規撞倒老夫婦後不僅未道歉，反而情緒失控當街毆打兩名長者，甚至持安全帽攻擊上前制止的男大生。（翻攝 Threads）

警方調查，事發於1月30日下午4時許，55歲馬姓男子騎機車逆向進入楠梓區惠民捷道行人專用區，當場撞上年過六旬的林姓老翁與其梁姓妻子。兩名長者要求報警處理時，馬男未下車道歉，反而突然揮拳動手，造成老翁頭部受傷、現場一度混亂。

廣告 廣告

衝突過程中，21歲簡姓男大生路過，見老翁已受傷流血，立即上前制止，卻反遭馬男以安全帽攻擊。雙方拉扯之際，簡男反制並將馬男壓制在地，警方獲報趕抵後，當場將馬男帶回釐清案情。

圖／簡男遭馬男以安全帽攻擊，最終反制並將馬男壓制在地。（翻攝 Threads）

警方進一步查出，馬男過去曾有暴力相關紀錄。去年10月間，他曾在楠梓區因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，雖未造成實質傷害、當時也未提告，但相關紀錄已由警方留存。

事件曝光後，馬男任職的高雄市環保局發表聲明指出，該員行為已嚴重影響機關形象，已先行停止其勤務，後續將召開職工考核會議，依規定進行懲處，強調絕不護短、依法處理。

目前林姓老翁、梁姓妻子及簡姓男大生均對馬男提出傷害告訴，馬男則反控老翁與簡男涉妨害自由及傷害，形成三方互告。警方已完成相關蒐證，依正當防衛及事證狀況，分別將馬男移送橋頭地檢署偵辦，其餘當事人函送處理。檢察官複訊後，裁定馬男無保請回，相關責任仍待後續司法調查釐清。

更多引新聞報導

從瘋癲貴婦到服務業噩夢？Melody捲態度爭議 親自發聲回應

百萬YouTube頻道遭駭！「酷的夢」中釣魚陷阱 粉絲憂內容消失

