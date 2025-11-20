南部中心／陳姵妡、鄭兆佐、蘇晟維 高雄報導

19日下班尖峰時間，高雄小港的大平路上，發生一起火燒車意外，當時一輛小轎車先擦撞公車後，逆向滑行撞上機車，接著車子開始冒煙起火，駕駛卻遲遲不下車，民眾察覺不對勁，趕緊上前用石塊破窗開門，將癱軟在車上的駕駛救出，接著車子就陷入火海，場面十分驚險。

撞公車再逆撞騎士釀火燒車 路人英勇破車窗救人

民眾奮力砸破車窗，要救出受困車上的駕駛。（圖／翻攝畫面）

騎士拍下畫面，前方一片熊熊火光，就看到一輛白色轎車，陷入在火海當中，消防隊在一旁灌救，附近的民眾也全被這個畫面嚇傻，19日下午五點多，高雄小港大平路上，發生一起火燒車的意外，從路口監視器畫面就看到，當時白色轎車撞擊到公車後，卻持續滑行，當時在對向停等紅燈的機車紛紛閃避，卻還是有騎士遭到撞擊，就看到車子又倒退回來，引擎室開始冒煙，駕駛卻還困在車上，場面十分驚險，附近居民說，「好像開車開很快就去撞到公車，撞到公車後就往這邊衝過來。」

撞公車再逆撞騎士釀火燒車 路人英勇破車窗救人

轎車撞上公車後，一路朝基對向車道滑行，機車騎士紛紛閃避。（圖／翻攝畫面）

就看到熱心民眾立刻趕來，想幫助駕駛脫困，車門卻怎樣都打不開，機警的民眾立刻撿拾路邊石塊，將車窗玻璃敲碎，救出受困癱軟在車上的駕駛，人前腳剛走，接著車輛就被大火吞噬，真的是千鈞一髮，附近居民認為，「車門打不開，人總是都會願意去幫忙的，因為畢竟一個人，活生生的生命在那邊。」，另一位則說，「大部分人都會看都是直接閃的，都不知道會不會爆炸，我是覺得他們還挺勇敢的。」

撞公車再逆撞騎士釀火燒車 路人英勇破車窗救人

白色轎車陷入火海當中，場面十分驚險。（圖／翻攝畫面）

幸好有熱心民眾不顧危險，第一時間協力救出受困的梁姓駕駛，順利逃過一劫，熱心救援畫面曝光，民眾大讚勇敢，而這名破窗哥，事後透過警方向媒體表示，只是盡一己之力幫忙，婉拒採訪，高市警小港交通分隊長曾英欽表示，「肇事後該自小客車起火燃燒，梁男（駕駛）及羅女（騎士）身體多處擦挫傷，經送醫救治均無大礙。」車禍的肇事原因還有待進一步釐清，但奮不顧身驚險救援，也讓人看見最感心的人性光輝。

