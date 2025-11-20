撞公車再逆撞騎士釀火燒車! 路人英勇破車窗救人
南部中心／陳姵妡、鄭兆佐、蘇晟維 高雄報導
19日下班尖峰時間，高雄小港的大平路上，發生一起火燒車意外，當時一輛小轎車先擦撞公車後，逆向滑行撞上機車，接著車子開始冒煙起火，駕駛卻遲遲不下車，民眾察覺不對勁，趕緊上前用石塊破窗開門，將癱軟在車上的駕駛救出，接著車子就陷入火海，場面十分驚險。
民眾奮力砸破車窗，要救出受困車上的駕駛。（圖／翻攝畫面）
騎士拍下畫面，前方一片熊熊火光，就看到一輛白色轎車，陷入在火海當中，消防隊在一旁灌救，附近的民眾也全被這個畫面嚇傻，19日下午五點多，高雄小港大平路上，發生一起火燒車的意外，從路口監視器畫面就看到，當時白色轎車撞擊到公車後，卻持續滑行，當時在對向停等紅燈的機車紛紛閃避，卻還是有騎士遭到撞擊，就看到車子又倒退回來，引擎室開始冒煙，駕駛卻還困在車上，場面十分驚險，附近居民說，「好像開車開很快就去撞到公車，撞到公車後就往這邊衝過來。」
轎車撞上公車後，一路朝基對向車道滑行，機車騎士紛紛閃避。（圖／翻攝畫面）
就看到熱心民眾立刻趕來，想幫助駕駛脫困，車門卻怎樣都打不開，機警的民眾立刻撿拾路邊石塊，將車窗玻璃敲碎，救出受困癱軟在車上的駕駛，人前腳剛走，接著車輛就被大火吞噬，真的是千鈞一髮，附近居民認為，「車門打不開，人總是都會願意去幫忙的，因為畢竟一個人，活生生的生命在那邊。」，另一位則說，「大部分人都會看都是直接閃的，都不知道會不會爆炸，我是覺得他們還挺勇敢的。」
白色轎車陷入火海當中，場面十分驚險。（圖／翻攝畫面）
幸好有熱心民眾不顧危險，第一時間協力救出受困的梁姓駕駛，順利逃過一劫，熱心救援畫面曝光，民眾大讚勇敢，而這名破窗哥，事後透過警方向媒體表示，只是盡一己之力幫忙，婉拒採訪，高市警小港交通分隊長曾英欽表示，「肇事後該自小客車起火燃燒，梁男（駕駛）及羅女（騎士）身體多處擦挫傷，經送醫救治均無大礙。」車禍的肇事原因還有待進一步釐清，但奮不顧身驚險救援，也讓人看見最感心的人性光輝。
更多民視新聞報導
基隆隧道拍靈異片 2男1女分工「扮鬼嚇人」下場出爐
選高雄市長的決心藏不住了？「他」突推首部形象影片 內容全曝光
【有片】越南女在柬埔寨淡定遞槍劫6囚 竟因高顏值引熱議
其他人也在看
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 20 小時前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
頂規油電版不到102萬！Ford全新休旅Territory亮相，能成為新一代神車嗎？
「這是福特六和的決心，也是誠意。」昨（18）日，Ford總代理福特六和旗下全新國產中型休旅Ford Territory正式亮相，宣告品牌在油電市場的新篇章。福特六和營銷服務處副總經理黃品森宣布，頂規1.5T Per4mance Hybrid車型以 預接單價101.9萬元（含舊換新與貨物稅補助）推出，更提供超越同級約50萬元的配備價值，強勢進攻台灣中型SUV市......風傳媒 ・ 1 天前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 1 天前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 23 小時前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 1 天前
影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海
現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。中天新聞網 ・ 16 小時前
保時捷 Cayenne 電動版登場！售價 419 萬起 支援無線充電、Turbo 車型破千匹馬力
保時捷Porsche繼首款電動休旅Macan Electric之後，迎來第二款驚豔之作Cayenne Electric，這也是品牌在豪華休旅市場邁向純電化的重要里程碑，未來電動車與油車將採並行販售，隨著全球正式發表，台灣原廠也立即宣布接單，售價419萬起，預計明年第三季導入。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
韓系越野新星 Hyundai Crater挑戰Bronco、Land Cruiser
Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，這款概念SUV將於11月20日在洛杉磯車展正式亮相。不同於現行Hyundai休旅車多走城市或家庭舒適取向，Crater以硬派越野為核心DNA，被視為品牌首次正式挑戰Ford Bronco、Jeep Wrangler、Toyota Land Cruiser等越野名將的作品。Crater也被推測為未來XRT性能越野車型的設計基礎，象徵Hyundai將進入更具野性與探險精神的產品領域。Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，象徵品牌將進入更具野性與探險精神的產品領域。從官方預告圖可以看到，Crater擁有短前後懸、大角度離去角與厚重大輪拱，展現出真越野車的架勢。Pixel風格的LED頭燈延續Ioniq系列家族語彙，但搭配方正、結實且接近軍事風格的車身線條，視覺衝擊感比過去XRT車型更強烈。封閉式水箱罩與平整外板也暗示了電動化可能性，但目前Hyundai仍未證實其動力規格。若未來投入量產，市場預期可能提供燃油與油電選項，以對應Jeep與Ford在燃油引擎越野市場的強勢定位。 現代過去推出過Santa FeCarture 車勢文化 ・ 1 天前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 2 小時前
Skoda Elroq獲得Euro NCAP五星安全評級，Enyaq與Octavia持續受測並也獲得五星
Written by: BearEuropean NCAP測試了Škoda Elroq，並授予這款純電動緊湊型SUV最高的五星安全評級。Enyaq與Octavia車型今年也保持最高評級，證明即使在歐洲NCAP嚴格的2025年測試標準下，它們仍是市場上最安全的車輛之一。這凸顯了Škoda持續強勁的成績，自2008年以來，每款新開發車型均獲得Euro NCAP前五星評價。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
【怎能不愛車】三馬達＋冷卻黑科技！AMG電動GLC要讓性能迷腿軟
賓士之前推出的電動版GLC已經有483匹馬力的漂亮成績，沒想到AMG一接手就準備要把規格往超跑區送。最新消息指出，AMG版本的目標加速是0到100km/h加速低於3秒，動力更可能突破900匹。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Hyundai全新碳纖維套件 展現Ioniq 6 N更狂野面貌
在性能車市場日漸白熱化的當下，Hyundai為其旗艦電動性能車Ioniq 6 N推出全新「N Performance Parts」選配套件，以強化空氣力學與賽道表現。這套售價韓國售價為11,000,000韓元（約台幣23.4萬元）的升級方案，最大亮點在於導入了一組靈感源自Porsche 911 GT3的「雙層可調式碳纖維天鵝頸尾翼」，可提供最高305公斤的下壓力。此外，該套件還包含更突出的前下擾流板、側裙與後擴散器，皆採用裸露碳纖維設計，並與車體下方的紅色飾條形成強烈對比，塑造更具戰鬥感的外觀氛圍。Hyundai為其旗艦電動性能車Ioniq 6 N推出全新「N Performance Parts」選配套件，以強化空氣力學與賽道表現。這組雙層尾翼具備三段可調角度（8°、0°、-8°），在時速達257 km/h時，最高可產生305公斤的下壓力，進一步強化高速行駛穩定性。此外，底部新增導流板可額外提供16公斤的下壓力。輪圈部分則換上20吋鍛造鋁圈，相較標配空力圈減輕1.5公斤簧下重量，外觀提供黑色與白色可選，搭配賽道條紋、Sabelt拖車鉤、碳纖維輪圈蓋與黑色螺帽等額外選配，讓愛車外觀更加個Carture 車勢文化 ・ 1 天前
闖燈輾人還棄車逃！ 警逮肇事者揪「毒駕害命」
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市昨（18）日發生死亡車禍，一輛白色轎車路口闖紅燈，撞上兩台正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成1死兩傷，可惡的是駕駛還催油門逃逸，警方循線追緝，傍晚逮捕肇事駕駛50歲陳姓男子，調查發現他在肇事前，有吸毒。三台機車停在路口等紅燈，一輛白色轎車從後方迎面撞上停在最後的高姓女騎士，女騎士摔倒在地，但駕駛沒停車反而繼續往前催油門，女騎士正好倒在轎車右側輪下遭汽車前後輪兩度輾壓。車禍就發生在彰化員林18日下午一點多，白色轎車在路口闖紅燈連撞兩機車，其中一台機車是一對母女雙載，坐在後座的媽媽整個人往右翻摔倒在地，另外被轎車輾過的64歲高姓女騎士傷勢嚴重送醫不治，記者VS.目擊民眾說：「(跑很快就對了)，加速逃逸啊，很想騎機車去追，抓到拖下車來。」肇事駕駛完全沒停車加速逃離現場，警方調閱監視器追查，發現肇事的車輛被丟在彰化社頭附近的產業道路，車主說是把子借給朋友，警方鎖定肇事駕駛是一名50歲男子，傍晚五點在員林山腳路一帶抓到人，彰化縣警員林分局副分局長許秀枝說：「循線在員林市山腳路一段，緝獲涉案陳姓駕駛到案，經了解，陳姓駕駛肇事前有吸毒情事。」被撞死的高姓女騎士，臉書上滿滿的家庭照和家人聚餐合影，上個周末才開心和丈夫一起到台東出遊，沒想到在上班途中遇到死亡車禍，天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
『影片』新思維Hyundai Inster豈止是都會純電！
大家都以為一款和Suzuki Ignis尺碼相當的3.8米等級純電動力Hyundai Inster，乃是純粹的都會電動掀背車，但沒看過實車和這部影片，千萬不要做此論斷，因為Inster的後座膝部空間「竟比Toyota國產神車Corolla Cross還要長」嚇死寶寶！且機能表現不輸Honda Fit，露營、車宿很OK，堪稱最令人驚奇的小型純電休旅車。CARLINK鏈車網 ・ 5 小時前
北屯汽車保養廠轉型升級 14年技師靠誠信報價贏車主信任
生活中心/綜合報導 從學徒到店主：在台中北屯汽車保養產業紮根 「比價比品質」成為現代車主共同心聲，尤其在長途出遊或年度保養前，透明報價與信任服務，正是車主選擇維修廠的關鍵指標。 在這樣的市場背景下，擁 […]民生頭條 ・ 1 天前
旗艦車系再進化 2026年式Mercedes-Benz AMG GT Coupe / S-Class / EQE SUV
台灣賓士自今年3月起展開多波產品升級操作，本次2026年式則聚焦於品牌高階旗艦車系，包含性能旗艦AMG GT Coupe、豪華典範S-Class，以及純電SUV代表EQE SUV，全面展現Mercedes-Benz在數位科技、駕馭感官與豪華體驗的最新進化。值得一提的是，前述2026年式車型建議售價均維持原有水準，不過標配與選配內容可能會有變動，有意入主的消費者還需多加確認。車訊網 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前