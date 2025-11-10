撞出凹痕還想神隱？賓士駕駛被鏡頭君抓包
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王御蒲，日前晚間8時許接獲報案，前往南區工學路附近處理一起交通事故。報案的57歲吳姓女子向警方表示，稍早鄰居前來告知，目擊一輛黑色賓士車臨停路旁時，不慎撞上停放在她家門前的小客車與電動輔具車，她趕緊外出查看，發現電動輔具車遭撞後，往前位移推撞前方的小客車，造成愛車車尾出現一道明顯凹痕，而肇事車輛卻未留下任何聯絡方式，讓她又氣又無奈，只能報警求助。
▲肇事男子原始矢口否認肇事，科學證據打臉說詞，才讓他無從辯解。
員警獲報後立即陪同吳女調閱周邊監視器釐清案情，從畫面中可見，一輛黑色賓士車臨時停靠路旁時，直接撞上電動輔具車，進而推撞前方自小客車，當時的撞擊聲，甚至引起對面行人側目，肇事駕駛卻僅是稍微倒車，一名男子雖曾下車，卻未上前確認損傷情形，約5分鐘後便逕自離開現場。
▲轎車車尾出現一道明顯凹痕，讓報案人又氣又無奈。
警方透過監視器影像迅速鎖定涉案車輛，由於該車登記在公司名下，警方隨即寄發通知書，輾轉聯繫到25歲的賴姓男子到案說明。起初賴男矢口否認肇事，直到警方在車身上發現明顯擦撞痕跡，加上監視器畫面佐證，才讓他對於肇事逃逸的行為無從辯解，坦承確有此事。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對賴男肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並協助被害車主辦理後續賠償事宜，讓吳姓女子十分感激。
▲黑色賓士車臨停路旁時不慎擦撞路旁車輛，事後卻不負責任大搞神隱。
警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」呼籲民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，無論事故大小，切勿因自認情節輕微或不知所措而逕自離開，以免面臨更嚴重法律責任，損及自身權益及他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）
