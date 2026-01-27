撞到頭見紅！ 桃園板模工轉念「鴻運當頭」 幸運刮中百萬大獎





桃園市一名中年板模工日前上工時不慎撞到頭，當場流血，他靈機一動，心想「見紅也許是財運的徵兆」，下班後便前往桃園區長安里「旺財彩券行」購買刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到真的刮中貳獎100萬元，讓他興奮不已。

據代理人吳先生表示，這名板模工當天在工地意外撞頭後，雖然疼痛不小，但他抱持樂觀心態，認為可能會帶來好運。下班後，他購買數張刮刮樂試試手氣，最初僅刮中小獎，但最後一張卻意外刮中貳獎，獎金高達100萬元。

中獎男子當場喜出望外，笑稱這次撞頭不再只是意外，而是「財神爺敲門的訊號」，還打趣地表示，「鴻運當頭就是今天！」他計畫將獎金與妻子一起前往歐洲，實現二度蜜月的夢想。

對板模工而言，一場意外撞頭不僅未造成大礙，反而帶來百萬獎金，也成為他生活中的意外驚喜。類似因小意外而帶來意外好運的案例並非少見，也是「因禍得福」的最佳寫照，遇到小挫折或意外時，不妨保持樂觀，說不定正是轉機的開始。

▼桃園板模工幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元。（圖／台彩公司提供）

（封面圖／翻攝自Google Maps）

