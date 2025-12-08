撞名亞洲50大最佳酒吧惹議！ZEST TAIPEI另闢蹊徑求生

「ZEST TAIPEI」因撞名亞洲50大酒吧「Zest Seoul」而引發爭議。

台北今年有間餐酒館「未開先紅」，因撞名韓國知名酒吧ZEST而躍上社群版面。這家「ZEST TAIPEI」因店名、招牌皆與「ZEST Seoul」相仿引發爭議，尤其韓國ZEST 又是亞洲五十大酒吧，使得許多粉絲與業界對所謂的「致敬」並不買帳。出於好奇，我實地前往一探究竟。

「ZEST TAIPEI」位於台北信義路與光復南路交界，地理位置不錯，對於都市餐酒館而言，確實有利於吸引上班族從午餐延伸到晚間小酌。ZEST TAIPEI標榜地中海飲食精神、TAPAS小食文化的健康創意料理，甚至能客製化成外燴形式，光是這點，兩間餐酒館的定位與經營方向就截然不同，實在不太能理解為何要強走撞名這步棋。

ZEST TAIPEI位於信義路四段、光復南路商圈。

創辦人Nick也針對爭議回應：「與首爾Zest的老闆相互認識，彼此溝通清楚，在台灣也已合法註冊商標與名稱。」他強調雙方不存在授權或侵權問題，未來會再調整與優化經營方式，據了解，ZEST TAIPEI已將最初的雷同招牌換下，改用不同色系的漸層招牌。

除了餐酒菜式，ZEST TAIPEI也提供商業午餐與咖啡甜品。

「干貝明太子鐵鍋烘蛋」以鑄鐵鍋烘烤，將西班牙烘蛋融合日式明太子醬，濃郁蛋香襯托干貝與珍珠馬鈴薯的鮮甜，口感細膩滑嫩、鹹香微辣。（320元／份）



